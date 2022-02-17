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Шоу: МЮ может выиграть ЛЧ. Может я глуп, но у нас есть вера и уверенность

Англия
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Люк верит в силы "красных дьяволов"

Шоу: МЮ может выиграть ЛЧ. Может я глуп, но у нас есть вера и уверенность

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Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу поделился ожиданиями от предстоящего поединка 1/8 ЛЧ против мадридского "Атлетико".

"Наступил решающий этап сезона. Очень важно набирать обороты в чемпионате. "Манчестер Юнайтед" верит, что может выиграть Лигу чемпионов.

Мало кто за пределами клуба так считает, а кто-то даже подумает, что я глуп, но у нас есть вера и уверенность в том, что мы можем выиграть турнир.

Уверен, каждый в этой раздевалке – и игроки, и тренеры, и менеджмент – верит, что мы можем. Сейчас нужно набирать обороты, добиваться результатов и продолжать хорошо играть", – рассказал англичанин.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Люк Шоу Манчестер Юнайтед
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Источник:
Mirror

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