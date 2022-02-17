Вместо Гринвуда. МЮ интересуется нападающим Аякса

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания летом нападающего "Аякса" Антони, сообщает 90min.

По информации источника, английский клуб хочет подписать 21-летнего бразильца из-за ситуации с задержанием нападающего Мэйсона Гринвуда.

Также в услугах Антони заинтересованы "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси".

В нынешнем сезоне Антони в 18 матчах чемпионата Нидерландов забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету два гола и четыре голевые передачи в четырех матчах Лиги чемпионов. Кроме того нападающий отметился четырьмя результативными действиями в двух встречах Кубка страны.