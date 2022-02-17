  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вместо Гринвуда. МЮ интересуется нападающим Аякса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вместо Гринвуда. МЮ интересуется нападающим Аякса

Англия
(1 голосов)

Антони может продолжить карьеру в Англии

Вместо Гринвуда. МЮ интересуется нападающим Аякса

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания летом нападающего "Аякса" Антони, сообщает 90min.

По информации источника, английский клуб хочет подписать 21-летнего бразильца из-за ситуации с задержанием нападающего Мэйсона Гринвуда.

Также в услугах Антони заинтересованы "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси".

В нынешнем сезоне Антони в 18 матчах чемпионата Нидерландов забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету два гола и четыре голевые передачи в четырех матчах Лиги чемпионов. Кроме того нападающий отметился четырьмя результативными действиями в двух встречах Кубка страны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) трансферы Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...