Манчестер Сити делал четыре попытки приобрести Кейна

"Манчестер Сити" летом предпринимал четыре попытки, чтобы подписать нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна. Об этом сообщил тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Правда, "шпоры" стояли на своем и решили все-таки не отпускать англичанина в ряды действующего чемпиона Англии. Ни одно из предложений не удовлетворило лондонцев и не заставило изменить свое первоочередное решение не продавать Кейна.

Отметим, что Гарри является воспитанником "Тоттенхэма". Он находится в структуре лондонцев с 11 лет, пройдя через академию, молодежные команды и четыре аренды в основную команду.

Всего на счету Кейна 236 голов и 52 ассиста в 369 матчах. Пока в его активе нет ни одного трофея.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего нападающего в 100 млн евро. Отметим, что с декабря 2019 его стоимость упала на 50 млн евро.