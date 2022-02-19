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Манчестер Сити делал четыре попытки приобрести Кейна
Но так у "горожан" и не получилось это сделать
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" летом предпринимал четыре попытки, чтобы подписать нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна. Об этом сообщил тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.
Правда, "шпоры" стояли на своем и решили все-таки не отпускать англичанина в ряды действующего чемпиона Англии. Ни одно из предложений не удовлетворило лондонцев и не заставило изменить свое первоочередное решение не продавать Кейна.
Отметим, что Гарри является воспитанником "Тоттенхэма". Он находится в структуре лондонцев с 11 лет, пройдя через академию, молодежные команды и четыре аренды в основную команду.
Всего на счету Кейна 236 голов и 52 ассиста в 369 матчах. Пока в его активе нет ни одного трофея.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего нападающего в 100 млн евро. Отметим, что с декабря 2019 его стоимость упала на 50 млн евро.
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