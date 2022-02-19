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Манчестер Сити – Тоттенхэм 2:3. Два гола на 90+ и отмененный мяч – Видео обзор

Англия
(1 голосов)

Огненный матч на Этихаде

Манчестер Сити – Тоттенхэм 2:3. Два гола на 90+ и отмененный мяч – Видео обзор

Фото: twitter.com/HKane

Новина українською

"Манчестер Сити" проиграл дома "Тоттенхэму" (2:3) в интереснейшем матче с огненной развязкой. Кулусевски сделал 1+1 в первом же стартовом матче за "шпор", а Кейн решил встречу, даже с отмененным голом.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Гарри Кейн Деян Кулусевски
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