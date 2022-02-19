Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити – Тоттенхэм 2:3. Два гола на 90+ и отмененный мяч – Видео обзор
Огненный матч на Этихаде
Фото: twitter.com/HKane
"Манчестер Сити" проиграл дома "Тоттенхэму" (2:3) в интереснейшем матче с огненной развязкой. Кулусевски сделал 1+1 в первом же стартовом матче за "шпор", а Кейн решил встречу, даже с отмененным голом.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сьон выкупит защитника Шахтера за 1.5 миллиона евро
- ВИДЕО, как 15-летний хавбек Металлиста забил в спарринге дальним ударом
- Защитник Шахтера заинтересовал Моуринью и может перейти в Рому
- Магуайр отреагировал на новость о том, что Роналду хочет забрать у него капитанскую повязку в МЮ
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...