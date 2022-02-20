Экс-игрок Арсенала и сборной Англии Уилшир перешел в клуб из Дании в 30 лет

Джек Уилшир подписал контракт с клубом "Орхус", выступающим в датской Суперлиге. 30-летний полузащитник заключил соглашение до конца сезона с опцией продления, как сказано в заявлении команды.

Джек Уилшир является воспитанником "Арсенала", игравшим за клуб 10 лет на профессиональном уровне, с 2008 по 2018 год. Также игрок выступал в английской Премьер-лиге за "Вест Хэм". Последним клубом Джека был "Борнмут" из Чемпионшипа. Зимой игрок тренировался с основной командой "Арсенала".

В прошлом сезоне "Орхус" вылетел из второго раунда квалификации Лиги Европы от словенской "Муры". В этом сезоне – во втором раунде квалификации Лиги Конференций от североирландского "Ларна".

У Джека Уилшира 34 матча за основную сборную Англии.