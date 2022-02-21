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Гол за воротничок Де Хеа и фактор Фреда. Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Лидс – Манчестер Юнайте, чемпионат Англии, 20 февраля 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Лидс – Манчестер Юнайтед, которые встречались в 26-м туре английской Премьер-лиги. Красные дьяволы по традиции мощно провели первый тайм и выиграли его 0:2. Но после перерыва позволили сопернику отыграться. Триггером стал невероятный гол Родриго за воротник Давиду Де Хеа. Но Рангник выпустил на замену Фреда, а тот через три минуты вернул преимущество МЮ. Точку в игре поставил юный Эланга, его удару предшествовал эффектный финт от Бруна Фернандеша в стиле Бергкампа. Благодаря этой победе МЮ закрепился на четвертой строчке.
Английская Премьер-лига. 26-й тур
Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4
Голы: Родриго 53, Рафинья 54 – Магвайр 34, Фернандеш 45+5, Фред 70, Эланга 88
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