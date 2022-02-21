Гол за воротничок Де Хеа и фактор Фреда. Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Лидс – Манчестер Юнайтед, которые встречались в 26-м туре английской Премьер-лиги. Красные дьяволы по традиции мощно провели первый тайм и выиграли его 0:2. Но после перерыва позволили сопернику отыграться. Триггером стал невероятный гол Родриго за воротник Давиду Де Хеа. Но Рангник выпустил на замену Фреда, а тот через три минуты вернул преимущество МЮ. Точку в игре поставил юный Эланга, его удару предшествовал эффектный финт от Бруна Фернандеша в стиле Бергкампа. Благодаря этой победе МЮ закрепился на четвертой строчке.

Английская Премьер-лига. 26-й тур

Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4

Голы: Родриго 53, Рафинья 54 – Магвайр 34, Фернандеш 45+5, Фред 70, Эланга 88