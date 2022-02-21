Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Ливерпуля может продолжить карьеру в Астон Вилле
Игроком интересуется Джеррард
"Астон Вилла" определилась с главной трансферной целью на лето.
По данным Football Insider, "львы" хотят подписать Джозефа Гомеса. В трансфере заинтересован главный тренер Стивен Джеррард. Стоит отметить, что защитник мог сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, но "Астон Вилла" решила вернуться к этому вопросу летом.
24-летний Гомес в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах "Ливерпуля" во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Соглашение Джозефа с "Ливерпулем" истекает в 2024 году.
Популярное сейчас
- Волевая победа в конце сборов. Динамо обыграло чемпиона Латвии
- Без гола Селезнева не обошлось. Минай одержал две победы за два дня
- Ультрас болгарского клуба выразили поддержку Украине - ФОТО
- АПЛ. Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3. Кейн демонстрирует свою ценность
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО