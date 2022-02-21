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Защитник Ливерпуля может продолжить карьеру в Астон Вилле

Англия
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Игроком интересуется Джеррард

Защитник Ливерпуля может продолжить карьеру в Астон Вилле

Новина українською

"Астон Вилла" определилась с главной трансферной целью на лето.

По данным Football Insider, "львы" хотят подписать Джозефа Гомеса. В трансфере заинтересован главный тренер Стивен Джеррард. Стоит отметить, что защитник мог сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, но "Астон Вилла" решила вернуться к этому вопросу летом.

24-летний Гомес в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах "Ливерпуля" во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Соглашение Джозефа с "Ливерпулем" истекает в 2024 году.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль Джозеф Гомес
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