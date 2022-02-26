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АПЛ. Тоттенхэм забил четыре гола Лидсу
Лидс установил антирекорд по пропущенным голам за месяц
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 27-й тур. Лидс, "Элланд Роуд"
"Лидс" - "Тоттенхэм" 0:4
Голы: Доэрти 10, Кулусевски 15, Кейн 27, Сон 85
"Лидс": Мелье - Эйлинг, Льоренте, Стрейк (Клих 46), Фирпо (Шеклтон 78) - Кох - Рафинья, Даллас, Форшоу, Харрисон (Родриго 46) - Джеймс
"Тоттенхэм": Льорис - Дэвис, Дайер, Ромеро - Сессеньон (Эмерсон 78), Уинкс, Хейберг, Доэрти - Сон (Скарлетт 87), Кулусевски (Бергвейн 78) - Кейн
Предупреждения: Клих 52, Даллас 53, Джеймс 54, Родриго 77 - Сессеньон 48, Дэвис 89
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