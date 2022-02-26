  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Тоттенхэм забил четыре гола Лидсу 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Тоттенхэм забил четыре гола Лидсу 

Англия
(1 голосов)

Лидс установил антирекорд по пропущенным голам за месяц 

АПЛ. Тоттенхэм забил четыре гола Лидсу 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 27-й тур. Лидс, "Элланд Роуд"

"Лидс" - "Тоттенхэм" 0:4

Голы: Доэрти 10, Кулусевски 15, Кейн 27, Сон 85

"Лидс": Мелье - Эйлинг, Льоренте, Стрейк (Клих 46), Фирпо (Шеклтон 78) - Кох - Рафинья, Даллас, Форшоу, Харрисон (Родриго 46) - Джеймс

"Тоттенхэм": Льорис - Дэвис, Дайер, Ромеро - Сессеньон (Эмерсон 78), Уинкс, Хейберг, Доэрти - Сон (Скарлетт 87), Кулусевски (Бергвейн 78) - Кейн

Предупреждения: Клих 52, Даллас 53, Джеймс 54, Родриго 77 - Сессеньон 48, Дэвис 89

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Лидс Юнайтед Деян Кулусевски
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...