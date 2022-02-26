  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Как Украину поддерживают на английских стадионах: ФОТО
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как Украину поддерживают на английских стадионах: ФОТО

Англия
(2 голосов)

Единение и солидарность болельщиков

Как Украину поддерживают на английских стадионах: ФОТО

Фото: Twitter Zorya Londonsk

UA-Футбол
Новина українською

Поддержку Украине в войне против России высказывают на матчах АПЛ, проходящих сегодня. Это делают как рядовые болельщики, так и сами клубы.

На матче "Лидс Юнайтед" против "Тоттенхэма" на рекламные экраны у поля вывели сообщение поддержки, а также украинский флаг:

Перед матчем игроки "Манчестер Юнайтед" и "Уотфорда", а также тренер "манкунианцев" Ральф Рангник сфотографировались с плакатом, призывающим к миру:

"Кристал Пэлас" во время матча против "Бернли" вывел на экраны сообщение "Мы с Украиной":

"Брэдфорд Сити" организовал акцию: фанаты на 30 минуте матча поднялись и аплодировали минуту в поддержку украинцев:

В официальном твиттер-аккаунте "Блэкберн Роверс" также высказали свою поддержку и солидарность с Украиной и её гражданами:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Лидс Юнайтед Брэдфорд Блэкберн Роверс война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 18:18
Всім англійцям подяка за підтримку України.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...