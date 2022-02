Как Украину поддерживают на английских стадионах: ФОТО

Поддержку Украине в войне против России высказывают на матчах АПЛ, проходящих сегодня. Это делают как рядовые болельщики, так и сами клубы.

На матче "Лидс Юнайтед" против "Тоттенхэма" на рекламные экраны у поля вывели сообщение поддержки, а также украинский флаг:

Elland Road (Leeds v Spurs) ???????????????? pic.twitter.com/wGUTQr6ByZ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 26, 2022

Перед матчем игроки "Манчестер Юнайтед" и "Уотфорда", а также тренер "манкунианцев" Ральф Рангник сфотографировались с плакатом, призывающим к миру:

Manchester United and Watford come together to ask for peace in Ukraine ☮ pic.twitter.com/bms1zLj7YV — GOAL (@goal) February 26, 2022

"Кристал Пэлас" во время матча против "Бернли" вывел на экраны сообщение "Мы с Украиной":

Fans and players of Crystal Palace, Manchester United and Watford support Ukraine. ???????????????????????? pic.twitter.com/1Lyddy5xnX — Ayahy Shafi’i (@Ayahy10) February 26, 2022

"Брэдфорд Сити" организовал акцию: фанаты на 30 минуте матча поднялись и аплодировали минуту в поддержку украинцев:

В официальном твиттер-аккаунте "Блэкберн Роверс" также высказали свою поддержку и солидарность с Украиной и её гражданами: