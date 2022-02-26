Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как Украину поддерживают на английских стадионах: ФОТО
Единение и солидарность болельщиков
Фото: Twitter Zorya Londonsk
Поддержку Украине в войне против России высказывают на матчах АПЛ, проходящих сегодня. Это делают как рядовые болельщики, так и сами клубы.
На матче "Лидс Юнайтед" против "Тоттенхэма" на рекламные экраны у поля вывели сообщение поддержки, а также украинский флаг:
Elland Road (Leeds v Spurs) ???????????????? pic.twitter.com/wGUTQr6ByZ— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 26, 2022
Перед матчем игроки "Манчестер Юнайтед" и "Уотфорда", а также тренер "манкунианцев" Ральф Рангник сфотографировались с плакатом, призывающим к миру:
Manchester United and Watford come together to ask for peace in Ukraine ☮ pic.twitter.com/bms1zLj7YV— GOAL (@goal) February 26, 2022
"Кристал Пэлас" во время матча против "Бернли" вывел на экраны сообщение "Мы с Украиной":
Fans and players of Crystal Palace, Manchester United and Watford support Ukraine. ???????????????????????? pic.twitter.com/1Lyddy5xnX— Ayahy Shafi’i (@Ayahy10) February 26, 2022
"Брэдфорд Сити" организовал акцию: фанаты на 30 минуте матча поднялись и аплодировали минуту в поддержку украинцев:
Valley Parade standing in #solidarity with #Ukraine on the 30min mark. @WFCOfficial fans too ????????????????@officialbantams pic.twitter.com/ge1FWTWK63— Wayne Brannan (@Wayne_Brannan) February 26, 2022
В официальном твиттер-аккаунте "Блэкберн Роверс" также высказали свою поддержку и солидарность с Украиной и её гражданами:
???????? We stand alongside you.#Rovers ????⚪️ pic.twitter.com/Zlhz4GvCcd— Blackburn Rovers (@Rovers) February 26, 2022
Популярное сейчас
- 30 лет назад в Европе уже было вторжение. Югославы заплатили за него спортом и 313 млн процентов инфляции
- Названы новые данные по количеству погибших врагов. В Василькове отбита атака
- Украинская армия за ночь сбила ИЛ-76 и еще несколько воздушных целей (обновлено)
- Зинченко: Моя страна принадлежит украинцам. Мы своего не отдадим
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене