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АПЛ. Гол Соучека принес Вест Хэму победу над Вулверхэмптоном
Хаммерс приблизись к четвертому месту
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 27-й тур. Лондон, "Лондон Стэдиум"
"Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 1:0
Гол: Соучек 59
"Вест Хэм": Фабианский - Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл - Соучек, Райс - Боуэн, Лансини, Форнальс (Диоп 90+3) - Антонио (Влашич 90+1)
"Вулверхэмптон": Са - Саисс, Коуди, Килмен - Марсал (Нету 76), Дендокер, Невеш, Хувер - Хван (Хименес 81), Тринкао (Поденсе 60) - Силва
Предупреждения: Антонио 82
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