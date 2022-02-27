  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Гол Соучека принес Вест Хэму победу над Вулверхэмптоном 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Гол Соучека принес Вест Хэму победу над Вулверхэмптоном 

Англия
(1 голосов)

Хаммерс приблизись к четвертому месту 

АПЛ. Гол Соучека принес Вест Хэму победу над Вулверхэмптоном 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 27-й тур. Лондон, "Лондон Стэдиум"

"Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 1:0

Гол: Соучек 59

"Вест Хэм": Фабианский - Джонсон, Доусон, Зума, Крессуэлл - Соучек, Райс - Боуэн, Лансини, Форнальс (Диоп 90+3) - Антонио (Влашич 90+1)

"Вулверхэмптон": Са - Саисс, Коуди, Килмен - Марсал (Нету 76), Дендокер, Невеш, Хувер - Хван (Хименес 81), Тринкао (Поденсе 60) - Силва

Предупреждения: Антонио 82

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Премьер-лига Английская Премьер-лига Вулверхэмптон АПЛ Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...