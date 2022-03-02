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Кубок Англии. Гол Лукаку приносит Челси победу над Лутоном 

Англия
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Синие дважды проигрывали по ходу матча 

Кубок Англии. Гол Лукаку приносит Челси победу над Лутоном 

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, пятый раунд

"Лутон Таун" (II) - "Челси" 2:3

Голы: Берк 2, Корник 40 - Сауль 27, Вернер 68, Лукаку 78

"Челси": Аррисабалага - Сарр, Лофтус-Чик, Рюдигер - Кенеди (Пулишич 61), Сауль, Жоржиньо (Джеймс 76), Хадсон-Одои (Вэйл 62) - Вернер, Лукаку, Маунт

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В статье: Кубок Англии Челси (Лондон) Лутон Таун
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