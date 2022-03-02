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Кубок Англии. Гол Лукаку приносит Челси победу над Лутоном
Синие дважды проигрывали по ходу матча
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, пятый раунд
"Лутон Таун" (II) - "Челси" 2:3
Голы: Берк 2, Корник 40 - Сауль 27, Вернер 68, Лукаку 78
"Челси": Аррисабалага - Сарр, Лофтус-Чик, Рюдигер - Кенеди (Пулишич 61), Сауль, Жоржиньо (Джеймс 76), Хадсон-Одои (Вэйл 62) - Вернер, Лукаку, Маунт
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