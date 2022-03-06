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АПЛ. Уотфорд – Арсенал 2:3. Молодежь канониров делает свое дело

Англия
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Средний возраст авторов забитых голов у гостей равен 21 году

АПЛ. Уотфорд – Арсенал 2:3. Молодежь канониров делает свое дело

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига, 28-й тур

"Викаридж Роуд" (Вотфорд)

Главный арбитр: Крэг Поусон

"Арсенал" был очевидным лидером перед матчем и смог доказать свой статус в течение 90 минут. “Уотфорд” очень прилично себя показал, однако все же горячая молодая кровь гостей сделала свое дело.

Но вот именно быстрый старт был за хозяевами. На первой минуте они провели хорошую атаку, однако блицкриг голевым не удался: мяч Бонавентуре был отменен из-за офсайда. Гостей такой провал в обороне заставил наконец-то собраться и уже на седьмой минуте благодаря индивидуальным действиям Сака и Эдегора именно норвежец поразил нижний угол ворот Фостера.

Хозяева ответили красивее. С попыткой Кучо поразить девятку из стандарта справился Ремсдейл, а вот удару испанца бисиклетой уже противодействия не было - 1:1.

К середине тайма команды обменялись голевыми моментами, но поменять счет на табло смог именно 20-летний Сака. Клеверли потерял мяч у своих владений, Букайо обыгрался с Лаказеттом, а затем из пределов штрафной расстрелял ворота соперников. С 30 минуты игра успокоилась.

На старте второго тайма "Арсенал" провел атаку, как по нотам, благодаря чему отличился Мартинелли. 20-летний бразилец в касание замкнул скидку от Лаказетта. Александр сегодня был ассистентом.

Все время до завершения матча хозяева пытались отыграться. Был момент в Бонавентуре, когда он не смог с шикарной позиции запереть в пустые ворота. Нкетиа на это ответил попаданием в штангу. Голевую точку в поединке поставил Сиссоко - "Уотфорд" все-таки отличился на 87-й минуте.

"Канониры" теперь на четвертом месте – у них 48 очков (на одно больше, чем у МЮ). "Шершни" продолжают отставать в зоне вылета на 19 позиции.

"Уотфорд" - "Арсенал" 2:3

Голы: Кучо 11, Сиссоко 87 – Эдегор 5, Сака 30, Мартинелли 52

"Уотфорд": Фостер - Кико, Кеткарт, Самир, Камара - Сиссоко, Луза (Каембе 64), Клеверли (Каллу 90) - Кучо, Деннис, Родригес

"Арсенал": Ремсдейл – Соареш, Уайт, Габриэл, Тирни – Эдегор (Холдинг 90), Парти, Джака – Сака, Лаказетт (Нкетиа 80), Мартинелли (Пепе 73)

Предупреждения: Соареш 58, Нкетиа 90+3

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В статье: Арсенал (Лондон) Уотфорд
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