АПЛ. Эвертон с Миколенко в старте дома уступил Вулверхэмптону

Английская Премьер-лига, 29-й тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Оливер

"Эвертон" не только уступил четвертый матч чемпионата подряд. Результатом этой встречи "ириски" установили антирекорд по набранным очкам в первых 26 матчах АПЛ - всего 22 зачетных пункта. До этого команда ни разу не набирала меньше в трёхочковую эпоху. Дело Бенитеса еще живо.

Поединок начался с недовольства трибун, ведь кореец Хван падал на газон трижды, сигнализируя о травме. После двух выходов медиков на поле нападающий все-таки был заменен, а вместо него вышел Поденсе.

Португалец часто играл один в один против Миколенко, но украинец ему не проиграл ни разу за 60 минут. В общем, Виталий провел хороший матч, а на шестой минуте еще и вывел Ришарлисона один на один с голкипером, однако бразилец не попал в голкипера.

Миколенко довольно часто по сравнению со своими партнерами ходил в атаку. В основном обе команды выбегали в наступления очень малыми силами, часто ориентируясь на индивидуальные скилы игроков. Дважды их демонстрировал Хименес и выходил на ударную позицию, однако в первом тайме Пикфорд потянул выстрел в правый угол, а во втором мексиканец сам не попал по воротам с вратарской после навеса из стандарта.

Однако именно штрафной удар все равно решил судьбу матча. На старте второй половины встречи Кенни сфолил на левом фланге. Выполнение стандарта поначалу не получилось, но благодаря второй волне мяч был доставлен Невешем к Коуди, который головой открыл счет. Третий гол для центрбека в нынешнем сезоне.

Кенни запомнился не только этим стандартом. В конце матча он умудрился за три минуты заработать две желтые и был удален с поля. "Эвертон" до этого момента уже пристало подсел, а после - вообще опустил руки. В то же время "вулвз" создали еще момент силами Тринкау, но его удар пролетел рядом с левой крестовиной.

Подопечные Бруно Лаже заслуженно победили в своем классическом, неторопливом стиле. В 2022 году в АПЛ только "Ливерпуль" набрал больше очков за "Вулверхэмптон" (25 против 21). Прогресс у "волков" бешеный.

"Эвертон" - "Вулверхэмптон" 0:1

Гол: Конор Коуди 49

Эвертон: Пикфорд – Коулмен, Холгейт, Годфри, Кенни, Миколенко (Алли 59) – Гордон, Дукуре, ван де Бек – Грей (Таунсенд 74), Ришарлисон

Вулверхэмптон: Са – Килман, Коуди, Саис – Хонни, Невеш, Дендонкер (Тринкау 83), Моутинью, Марсаль – Хван (Поденсе 16), Хименес (Ф. Силва 88)

Предупреждения: Холгейт 68, Кенни 75, 78, Годфри 84 – Коуди 64

Удаление: Кенни 78 (вторая желтая)