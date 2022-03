Куда Кейн, туда и Сон. Тоттенхэм – Вест Хэм Юнайтед 2:1

Состав "шпор" легко угадывался, ведь у Конте сейчас есть возможность бросать в бой сильнейших исполнителей в каждой линии. В свою очередь Мойес решил оставить Ярмоленко на банке и отзеркалить схему "Тоттенхэма" – Дэвид, как и итальянец, с первых минут вышел с расстановкой 3-4-3. Тем не менее, первый тайм однозначно остался за хозяевами, трюк менеджера "Вест Хэма" себя не оправдал. "Лилейно-белые" открыли счет уже в дебюте встречи, принес свои плоды прессинг: Доэрти выкрал мяч у оппонента на фланге, своевременно передал его Кейну, а Харри незамысловато ассистировал Сону. Кореец пробил коряво из-за рикошета от Зума (на француза и записали автогол), но одновременно и по недостижимой для Фабьяньского траектории (1:0).

"Тоттенхэм" строил все свои атаки обязательно через Кейна, с одной стороны англичанин грамотно опускался в глубину на правах ложной девятки, вытягивая на себя соперников, а с другой элитно снабжал партнеров передачами как топ-плеймейкер. Правда, сам Харри вполне мог результативно ошибиться: буквально через минуту после того, как игроки "Вест Хэма" развели с центра, лидер "шпор" не поднял глаза и откровенно плохо покатил мяч на Дайера – Антонио пас перехватил, но простил банду Конте, Майкл ударил рядом со штангой.

Зато у других ворот продолжил сиять Сон. Сначала кореец попал в стойку в рамках эффектной вертикальной атаки, а затем все-таки удвоил цифры на табло, пробив сильно и над вратарем (2:0). Не сложно догадаться, кто оба раза выводил семерку "Тоттенхэма" в свободные зоны. Конечно же, Харри Кейн.

А что вообще думал себе "Вест Хэм"? Да ничего особенного, гости выглядели невзрачно, все их задумки в атаке легко читались. Ну, хоть случайность им помогла – во время редкого корнера в исполнении "молотобойцев" мяч отскочил на ногу Бенрахма после неумышленной скидки от Соучека. Саид неотразимо, слету и в одно касание, отправил сферу в ближний угол Льориса (2:1). Интересно, что не доиграл со своим визави… Сон, автор дубля у "Тоттенхэма".

Вторая половина матча началась с офсайда у все того же корейца и запоротого Кейном свидания с Фабьяньским. "Хаммерс" ответили ударом Антонио над перекладиной. Еще десять минут Мойес пронаблюдал за неудачными действиями своих подопечных и наконец-то внес изменения: Майкла заменил Ярмоленко, а вместо Масуаку вышел Форнальс. Менеджер "Вест Хэма" выделил почти тайм игрового времени для Андрея – это щедро и вполне адекватно, ведь украинец уже не способен отпахать весь поединок.

Увы, но выход Ярмоленко "Вест Хэму" не помог – наш футболист лишь одиноко бродил недалеко от владений Льориса в ожидании мяча. Гости продолжили биться об стену в попытках организовать толковую позиционную атаку, а "Тоттенхэм" одно за другим оформлял контрнаступления, однако нещадно их порол. К примеру, Регилон не переиграл Фабьяньского под минимальным углом, также убойную возможность отличиться упустил Кейн. Пришлось Уго все брать в свои руки: голкипер "шпор" выбил на Кейна, Харри выиграл второй этаж одновременно у Зума и Доусона, а Сон подхватил снаряд и не оставил шансов вратарю "хаммерс" (3:1).

Безобразная игра Курта в частности и общая усталость партнеров француза в целом откатывает "Вест Хэм" к борьбе за зону Лиги Европы. "Тоттенхэм" продолжает погоню за местом в ТОП-4.

