Сэр Алекс Фергюсон рассказал об "одном из худших подписаний в его карьере"

За свою долгую карьеру в "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон успел поучавствовать в подписании легендарных футболистов, вроде Фердинанда, Руни, Роналду, Кина или ван дер Сара.

Но были и разочаровывающие переходы.

И если мало кто ожидал больших свершений от Давида Бельона или Бебе, то вот на Оуэна Харгривза возлагались немалые надежды.

Хотя мэтр сразу почувствовал неладное.

"Я с меньшей теплотой вспоминаю время, когда мы подписали Харгривза, который был феноменален летом 2006-го и должен был стать идеальных игроком для нас, заполнив пробел, оставшийся после ухода Кина. Однако, изучив его карьеру внимательно, у меня появились сомнения. Я не чувствовал нужной вибрации от этого футболиста. Но Дэвид Гилл уже долго работал с "Баварией" над этим переходом.

Для нас это обернулось катастрофой. Парень не показал желания и готовности преодолевать трудности, на мой взгляд. Я слишком часто видел, как он выбирал самый простой вариант даже на тренировках. Одно из самых разочаровывающих подписаний в моей карьере", - вспоминает легендарный тренер в своей автобиографии.