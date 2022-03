Без вопросов. Легенды МЮ и Арсенала официально включены в Зал Славы АПЛ

Зал Славы АПЛ пополнился еще двумя легендарными личностями.

Особой чести удостоились Уэйн Руни и Патрик Виейра.

Two players who combined talent and work-rate to become Premier League legends



It is our pleasure to announce @WayneRooney and @OfficialVieira as the first two 2022 Inductees of the #PLHallOfFame pic.twitter.com/WYv4bfCsgU