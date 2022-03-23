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Без вопросов. Легенды МЮ и Арсенала официально включены в Зал Славы АПЛ
Заслужили!
Sky
Зал Славы АПЛ пополнился еще двумя легендарными личностями.
Особой чести удостоились Уэйн Руни и Патрик Виейра.
Two players who combined talent and work-rate to become Premier League legends— Premier League (@premierleague) March 23, 2022
It is our pleasure to announce @WayneRooney and @OfficialVieira as the first two 2022 Inductees of the #PLHallOfFame pic.twitter.com/WYv4bfCsgU
На счету Руни 491 матч, 208 голов и 103 результативных передачи в Премьер-лиге.
Виейра в своем активе имеет 307 матчей, 31 гол и 34 ассиста.
Оба футболиста по одному разу становились игроками сезона в английском первенстве.
Зал Славы АПЛ быо открыт в прошлом году: в первой генерации в него вошли Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.
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