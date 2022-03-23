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Без вопросов. Легенды МЮ и Арсенала официально включены в Зал Славы АПЛ

Англия
(1 голосов)

Заслужили!

Без вопросов. Легенды МЮ и Арсенала официально включены в Зал Славы АПЛ

Sky

UA-Футбол
Новина українською

Зал Славы АПЛ пополнился еще двумя легендарными личностями.

Особой чести удостоились Уэйн Руни и Патрик Виейра.

На счету Руни 491 матч, 208 голов и 103 результативных передачи в Премьер-лиге.

Виейра в своем активе имеет 307 матчей, 31 гол и 34 ассиста.

Оба футболиста по одному разу становились игроками сезона в английском первенстве.

Зал Славы АПЛ быо открыт в прошлом году: в первой генерации в него вошли Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.

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В статье: Уэйн Руни Патрик Виейра Английская Премьер-лига
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