Экс-форвард сборной Англии объявил о завершении карьеры

39-летний Джермейн Дефо принял решение завершить игровую карьеру. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"После 22 лет в игре я решил уйти из профессионального футбола. Это было действительно трудное решение, и я обсуждал его со своей семьей и самыми близкими мне людьми. Я дебютировал на профессиональном уровне в 17 лет в 1999 году, и я чувствую, что сейчас самое время откланяться. У меня было невероятное путешествие, и благодаря игре я познакомился с замечательными людьми.

Футбол навсегда останется в моей крови, и я с огромной гордостью и удовлетворением оглядываюсь назад на свою благословенную карьеру. Теперь я с нетерпением жду возможности провести немного времени со своими друзьями и семьей, прежде чем открою следующую главу в своей карьере.

Спасибо всем болельщикам каждого клуба, за который я играл. Я никогда не забуду любовь, которую я испытывал на протяжении всей своей карьеры. У меня всегда будет особая связь со всеми вами. Спасибо также моим замечательным партнерам, тренерам и сотрудникам клубов за то, что они сыграли такую важную роль в моей карьере.

Наконец, я хочу сказать спасибо моей маме. Ты подарила мне мяч, когда мне было два года, и заставила меня поверить, что моя мечта может осуществиться. Все, что я собой представляю, получилось благодаря тебе, и я обязан тебе и Богу", - написал Дефо.