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Экс-форвард сборной Англии объявил о завершении карьеры

Англия
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Решил повесить бутсы в возрасте 39 лет

Экс-форвард сборной Англии объявил о завершении карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

39-летний Джермейн Дефо принял решение завершить игровую карьеру. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"После 22 лет в игре я решил уйти из профессионального футбола. Это было действительно трудное решение, и я обсуждал его со своей семьей и самыми близкими мне людьми. Я дебютировал на профессиональном уровне в 17 лет в 1999 году, и я чувствую, что сейчас самое время откланяться. У меня было невероятное путешествие, и благодаря игре я познакомился с замечательными людьми.

Футбол навсегда останется в моей крови, и я с огромной гордостью и удовлетворением оглядываюсь назад на свою благословенную карьеру. Теперь я с нетерпением жду возможности провести немного времени со своими друзьями и семьей, прежде чем открою следующую главу в своей карьере.

Спасибо всем болельщикам каждого клуба, за который я играл. Я никогда не забуду любовь, которую я испытывал на протяжении всей своей карьеры. У меня всегда будет особая связь со всеми вами. Спасибо также моим замечательным партнерам, тренерам и сотрудникам клубов за то, что они сыграли такую важную роль в моей карьере.

Наконец, я хочу сказать спасибо моей маме. Ты подарила мне мяч, когда мне было два года, и заставила меня поверить, что моя мечта может осуществиться. Все, что я собой представляю, получилось благодаря тебе, и я обязан тебе и Богу", - написал Дефо.

Напомним, Дефо - воспитанник "Вест Хэма", за который он играл с 1999 по 2004 год. Также на протяжении свой карьеры выступал за "Борнмут", "Тоттэнхэм", "Портсмут", "Рейнджерс".

Последним его клубом был "Сандерленд, ряды которого он пополнил этой зимой. В составе "черных котов" он провел 7 матчей. На его счету также 57 поединков и 20 забитых мячей за сборную Англии.

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В статье: Джермейн Дефо
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