Из потерь не только Погба. МЮ не планирует предлагать контракт сразу трем игрокам

"Манчестер Юнайтед" будет пересобирать состав. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его сведением, сразу трем футболистам не будет предложен новый контракт. Речь идет о Хуан Мате, Джесси Лингарде и Эдинсоне Кавани. Их сделки истекают летом и они покинут клуб.

Manchester United have no intention to open talks for Jesse Lingard, Edinson Cavani and Juan Mata contract extensions. The plan has not changed, as of today. ???? #MUFC



Bruno Fernandes new deal will be completed in the coming days - talks with Luke Shaw will take place soon.