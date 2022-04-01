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Один из ведущих полузащитников МЮ продлил контракт с клубом
Попал в тень Роналду
Фото: manutd.com
Атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "манкунианцев".
Новое соглашение с 27-летним португальцем рассчитано до 2026 года с возможностью продления еще на год.
Фернандеш присоединился к "Манчестер Юнайтед" в январе 2020 года из "Спортинга" за 63 миллиона евро. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 37 матчей во всех турнирах за "красных дьяволов", забил 9 голов и выполнил 14 результативных передач.
Отметим, что Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром "МЮ" в этом сезоне АПЛ (12 голов), опережая Бруну на 3 забитых мяча.
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