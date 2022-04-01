Арнольд восстановился после мартовской травмы

Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд восстанавливается с опережением сроков, сообщает Sky Sports. Англичанин возможно сыграет уже 2 апреля с "Уотфордом".

Об этом сообщил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

"Вчера Трент частично выполнял занятия, с сегодняшнего для он тренируется без ограничений.

К счастью, иногда травмы не так серьезны, что ты пропускаешь 5-6 недель. Иногда хватает двух недель, как в случае с Трентом. Так что физически он должен быть в порядке", – сказал Клопп.

В марте немецкий специалист заявил, что Александр-Арнольд выбыл на несколько недель из-за повреждения задней поверхности бедра.