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Арнольд восстановился после мартовской травмы

Англия
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Повреждение задней поверхности бедра уже в прошлом

Арнольд восстановился после мартовской травмы

Фото: twitter.com/LFC

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Защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд восстанавливается с опережением сроков, сообщает Sky Sports. Англичанин возможно сыграет уже 2 апреля с "Уотфордом".

Об этом сообщил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

"Вчера Трент частично выполнял занятия, с сегодняшнего для он тренируется без ограничений.

К счастью, иногда травмы не так серьезны, что ты пропускаешь 5-6 недель. Иногда хватает двух недель, как в случае с Трентом. Так что физически он должен быть в порядке", – сказал Клопп.

В марте немецкий специалист заявил, что Александр-Арнольд выбыл на несколько недель из-за повреждения задней поверхности бедра.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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