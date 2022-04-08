АПЛ. Ньюкасл обыграл Вулверхэмптон 

Существенный урон по надеждам "Вулверхэмптона" пробиться в еврокубки. Но с такой игрой не стоит особо и на что-то рассчитывать. "Вулвз" играл в неоптимальном составе, в частности не было Невеша, Хименеса, Поденсе, Семеду - и это было заметно. У гостей практически не было никакого конструктива, в первом тайме "Вулверхэмптону" ни разу не удалось проникнуть в штрафную "Ньюкасла". В целом на две команды в первом тайме не было ни одного удара в створ, но "Ньюкасл" выглядел чуть живее.

И после перерыва хозяевом положения был "Ньюкасл". В итоге команда Эдди Хау добилась своего. Клювевой эпизод состоялся на 70-й минуте. Крису Вуду после паса Жоэлинтона удалось ворваться в штрафную, Жозе Са неудачно высколчил из ворот и сбил новозеландского форварда. Конечно, Вуд мог попытаться избежать столкновения с вратарем, но зачем, если можно заработать пенальти? Формально, нарушение было. Сам же Вуд и исполнил одиннадцатиметровый.

Тут же Гимараэш мог забивать второй, но промахнулся. Замены Лаже не поспособствовали какому-то перелому.

"Ньюкасл" уступил в предыдущих трех турах АПЛ, но все эти матчи были гостевыми. На своем поле команда Хау побеждает в четвертой игре подряд. 34 очка после 31 туров - этого должно хватить, чтобы избежать вылета.

Newcastle United between Jan 1 & Apr 8



1996: 22 points from 13 games

2022: 23 points from 12 games pic.twitter.com/Z4zNP8Bpp5 — Duncan Alexander (@oilysailor) April 8, 2022

Чемпионат Англии, 32-й тур. Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк"

"Ньюкасл" - "Вулверхэмптон" 1:0

Гол: Вуд 72 (пен.)

"Ньюкасл": Дубравка - Крафт, Шер, Берн, Таргетт - Гимараэш (Лонгстафф 88), Шелви, Жоэлинтон - Фрейзер (Альмирон 13), Вуд, Сен-Максимен (Мерфи 90+5)

"Вулверхэмптон": Са - Килмен, Коуди, Боли - Марсал (Аит-Нури 86), Моутиньо, Кандл, Хонни - Хван (Нету 78), Тринкао (Кэмпбелл 78) - Силва

Предупреждение: Шер 56 - Моутиньо 87