АПЛ. Ньюкасл обыграл Вулверхэмптон 

Существенный урон по надеждам "Вулверхэмптона" пробиться в еврокубки. Но с такой игрой не стоит особо и на что-то рассчитывать. "Вулвз" играл в неоптимальном составе, в частности не было Невеша, Хименеса, Поденсе, Семеду - и это было заметно. У гостей практически не было никакого конструктива, в первом тайме "Вулверхэмптону" ни разу не удалось проникнуть в штрафную "Ньюкасла". В целом на две команды в первом тайме не было ни одного удара в створ, но "Ньюкасл" выглядел чуть живее.

И после перерыва хозяевом положения был "Ньюкасл". В итоге команда Эдди Хау добилась своего. Клювевой эпизод состоялся на 70-й минуте. Крису Вуду после паса Жоэлинтона удалось ворваться в штрафную, Жозе Са неудачно высколчил из ворот и сбил новозеландского форварда. Конечно, Вуд мог попытаться избежать столкновения с вратарем, но зачем, если можно заработать пенальти? Формально, нарушение было. Сам же Вуд и исполнил одиннадцатиметровый.

