АПЛ. Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4. Эффект Антонио Конте 

Поражение "Манчестер Юнайтед", поражение "Арсенала", крупная победа "Тоттехэма". И все это в один день. Перед "шпорами" открывается хорошая перспектива занять четвертое место и вернуться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

"Тоттенхэм" продемонстрировал великолепную устойчивость. Не все было так просто, если посмотреть только на итоговый счет.

Первый тайм команда Антонио Конте проиграла вчистую по моментам. Гости очень быстро распечатали Мартинеса ("шпоры" легко оказались у ворот аргентинца, Кейн пробивал, но попал в Кэша, на добивании был Сон), но все остальные 40 с чем-то минут "Вилла" создавала невероятное давление на защиту "Тоттенхэма". Команда Антонио Клнте не могла покинуть свою половину поля, и "Вилла" раз за разом находила возможности для ударов. Макгинн, Рэмзи, Уоткинс, Ингз. Коутиньо неутомимо крутился, создавая моменты для своих партнеров по команде, но они пробивали мимо или гостей спас Льорис. В конечном итоге бразилец решил пробить со штрафного, но кипер "Тоттенхэма" справился и с его ударом. Льорис сделал в первом тайме семь сэйвов.

7 - Hugo Lloris made seven saves in the opening 45 minutes against Aston Villa; since Opta have this data available (from 2006-07), it's the most by a Tottenham goalkeeper in the first half of any Premier League match. Resistance. pic.twitter.com/Rcau7gx4oi