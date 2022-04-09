АПЛ. Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4. Эффект Антонио Конте 

Поражение "Манчестер Юнайтед", поражение "Арсенала", крупная победа "Тоттехэма". И все это в один день. Перед "шпорами" открывается хорошая перспектива занять четвертое место и вернуться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

"Тоттенхэм" продемонстрировал великолепную устойчивость. Не все было так просто, если посмотреть только на итоговый счет.

Первый тайм команда Антонио Конте проиграла вчистую по моментам. Гости очень быстро распечатали Мартинеса ("шпоры" легко оказались у ворот аргентинца, Кейн пробивал, но попал в Кэша, на добивании был Сон), но все остальные 40 с чем-то минут "Вилла" создавала невероятное давление на защиту "Тоттенхэма". Команда Антонио Клнте не могла покинуть свою половину поля, и "Вилла" раз за разом находила возможности для ударов. Макгинн, Рэмзи, Уоткинс, Ингз. Коутиньо неутомимо крутился, создавая моменты для своих партнеров по команде, но они пробивали мимо или гостей спас Льорис. В конечном итоге бразилец решил пробить со штрафного, но кипер "Тоттенхэма" справился и с его ударом. Льорис сделал в первом тайме семь сэйвов.

7 - Hugo Lloris made seven saves in the opening 45 minutes against Aston Villa; since Opta have this data available (from 2006-07), it's the most by a Tottenham goalkeeper in the first half of any Premier League match. Resistance. pic.twitter.com/Rcau7gx4oi — OptaJoe (@OptaJoe) April 9, 2022

Все быстро закончилось во втором тайме. Просто, но классно исполненный гол "шпор". Пас из глубины на Кейна, он стянул на себя двух защитников, и сумел дать пас под удар Кулусевски - 2:0.

Через 15 минут Кейн подобным образом ассистировал Сону. Наконец кореец оформил хет-трик после наивной попытки защитников "Виллы" предотвратить катастрофу. Они разбежались во все стороны, забыли о правилах подстроховки и открыли зоны для Кулусевски и Сона. Первый отдал, второй забил.

Spurs have now scored more PL goals this season under Antonio Conte (appointed November) than Arsenal have under Arteta — Duncan Alexander (@oilysailor) April 9, 2022

В конце матча бывший подопечный Конте Эшли Янг грубо и цинично срубил в центре поля Кейна, за что должен был получать красную. К счастью капитан сборной Англии смог избежать серьезной травмы. Жесткие столкновения на грани фола мы видели на протяжении всего матча и чаще всех из них победителями выходили игроки "Тоттенхэма". Отлично проявил себя Ромеро.

В целом же нужно отдать должное Антонио Конте. Его команда показывает характер, эффективность и отличный футбол. Четвертое место скорее всего останется за "Тоттенхэмом".

Чемпионат Англии, 32-й тур. Бирмингем, "Вилла Парк"

"Астон Вилла" - "Тоттенхэм" 0:4

Голы: Сон 3, Кулусевски 50, Сон 66, Сон 71

"Астон Вилла": Мартинес - Кэш, Конса, Мингз, Динь (Янг 80) - Макгинн, Дуглас Луис, Рэмзи - Коутиньо (Буэндиа 70) - Ингз (Бэйли 70), Уоткинс

"Тоттенхэм": Льорис - Дэвис, Дайер, Ромеро - Доэрти (Регилон 21), Хейбьерг, Бентанкур, Эмерсон - Сон (Моура 78), Кейн, Кулусевски (Бергвейн 84)

Предупреждения: Ингз 21, Янг 82 - Хейбьерг 29, Дэвис 74, Кейн 90+1