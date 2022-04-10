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АПЛ. Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2. Все еще впереди
Чемпион определится в ближайших семи турах
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 32-й тур. Манчестер, "Этихад"
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 2:2
Голы: Де Брюйне 5, Жезус 37 - Жота 13, Мане 46
"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунз, Лапорт, Канселу - Силва, Родри, де Брюйне - Жезус (Грилиш 83), Стерлинг (Марез 75), Фоден
"Ливерпуль": Алиссон - Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд - Тьяго, Фабиньо, Хендерсон (Кейта 78) - Мане (Фирмино 84), Жота (Диас 70), Салах
Предупреждения: Силва 40 - Робертсон 28, Тьяго 61, Фабиньо 83, ван Дейк 89
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