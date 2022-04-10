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АПЛ. Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2. Все еще впереди  

Англия
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Чемпион определится в ближайших семи турах 

АПЛ. Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2. Все еще впереди  

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 32-й тур. Манчестер, "Этихад"

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 2:2

Голы: Де Брюйне 5, Жезус 37 - Жота 13, Мане 46

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунз, Лапорт, Канселу - Силва, Родри, де Брюйне - Жезус (Грилиш 83), Стерлинг (Марез 75), Фоден

"Ливерпуль": Алиссон - Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд - Тьяго, Фабиньо, Хендерсон (Кейта 78) - Мане (Фирмино 84), Жота (Диас 70), Салах

Предупреждения: Силва 40 - Робертсон 28, Тьяго 61, Фабиньо 83, ван Дейк 89

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити
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