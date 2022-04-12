Фламенго не выкупит контракт Перейры у Манчестер Юнайтед

"Фламенго" вряд ли выкупит контракт ранее арендованного полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андреаса Перейры, сообщает ESPN. Англичане снизят сумму, чтобы сделка все же состоялась.

Сообщается, что бразильский клуб собирается отказаться от приобретения футболиста, арендованного в августе 2021 года. Его игра не убедила руководство в том, что на трансфер стоит потратить 12 млн фунтов, предусмотренные соглашением.

"МЮ" надеется закрыть сделку знизив сумму выкупа футболиста, но вероятность возвращения игрока в Англию оценивается как высокая.

Сам игрок хочет остаться во "Фламенго" и готов идти на уступки по зарплате.

В этом сезоне (в Бразилии он начался в январе) Перейра провел 10 матчей за "Фламенго" и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в 7.5 миллионов евро.