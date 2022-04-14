Великобритания включила в санкционный список новых партнеров Абрамовича. Среди них уроженец Украины

Великобритания включила в санкционный список Давида Давидовича и Евгения Тененбаума, бизнес-партнеров российского олигарха и бывшего владельца "Челси" Романа Абрамовича, сообщает НВ. Один из них родилася в Украине.

Сообщается, что гражданин Канады Тененбаум родился в Украине в 1964 году. Санкции против него введены 14 апреля из-за связей с Абрамовичем.

Таненбаум возглавлял отдел корпоративных финансов в Сибнефти — нефтяной компании, проданной Абрамовичем в 2006 году. Также он занимает должность управляющего директора MHC-Services Ltd и входит в совет директоров металлургической и горнодобывающей компании Evraz. Обе компании принадлежат Абрамовичу.

В 2020 году вместе с Абрамовичем и другими партнерами Давидович продал свой пакет в Highland Gold Mining (3,2%) за $46 млн.

Напомним, что в марте ЕС и Великобритания ввели санкции против Абрамовича из-за начала полномасштабной войны с Украиной. Из-за них в том числе олигарх был вынужден продать "Челси".