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Дерби Уэйна Руни вылетел в третий английский дивизион
Команда потеряла все шансы на сохранение прописки
Фото: twitter.com/dcfcofficial
"Дерби Каунти", который тренирует легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, вылетел из чемпионшипа по итогам 43 тура, сообщает Sky Sports. Команда проиграла на выезде "Куинз Парк Рейнджерс" (0:1).
За 3 тура до конца чемпионата "Дерби" идет на 23-м месте, отставая на 10 баллов от "Рединга", занимающего спасительное 21-е место.
Клуб сыграет в третьем английском дивизионе впервые с 1986 года.
Напомним, что ранее в этом сезоне с команды сняли 21 очко за финансовые нарушения.
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