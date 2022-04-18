Дерби Уэйна Руни вылетел в третий английский дивизион

"Дерби Каунти", который тренирует легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, вылетел из чемпионшипа по итогам 43 тура, сообщает Sky Sports. Команда проиграла на выезде "Куинз Парк Рейнджерс" (0:1).

За 3 тура до конца чемпионата "Дерби" идет на 23-м месте, отставая на 10 баллов от "Рединга", занимающего спасительное 21-е место.

Клуб сыграет в третьем английском дивизионе впервые с 1986 года.

Напомним, что ранее в этом сезоне с команды сняли 21 очко за финансовые нарушения.