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Рангник: Считаю тен Хага – отличным выбором . Мы увидим другую команду

Англия
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Снят обет молчания о тен Хаге

Рангник: Считаю тен Хага – отличным выбором . Мы увидим другую команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Временный главный тренер "МЮ" Ральф Рангник одобрил назначение Эрика тен Хага менеджером со следующего сезона. "Мы не встречались лично, но то, что я видел, мне нравилось", – приводит его слова BBC.

"Мы не знаем друг друга, мы не встречались лично, но то, что я видел в "Баварии" (тен Хаг там тренировал вторую команду) и "Аяксе", мне нравилось.

Я уверен, что с полной предсезонкой и возможностью сформировать штаб и состав под себя, мы увидим прогресс в игре, другую команду.

Я знал, что Эрик был одним из кандидатов, и я сказал руководству, что это будет хороший выбор, с учетом того, что я видел и слышал. Считаю его отличным выбором", – сказал Ральф.

Эрик доиграет текущий сезон с "Аяксом", который уверенно идет к 3-му чемпионству под руководством менеджера.

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В статье: Аякс (Амстердам) Ральф Рангник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
bbc.com

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