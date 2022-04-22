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Рангник: Считаю тен Хага – отличным выбором . Мы увидим другую команду
Снят обет молчания о тен Хаге
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Временный главный тренер "МЮ" Ральф Рангник одобрил назначение Эрика тен Хага менеджером со следующего сезона. "Мы не встречались лично, но то, что я видел, мне нравилось", – приводит его слова BBC.
"Мы не знаем друг друга, мы не встречались лично, но то, что я видел в "Баварии" (тен Хаг там тренировал вторую команду) и "Аяксе", мне нравилось.
Я уверен, что с полной предсезонкой и возможностью сформировать штаб и состав под себя, мы увидим прогресс в игре, другую команду.
Я знал, что Эрик был одним из кандидатов, и я сказал руководству, что это будет хороший выбор, с учетом того, что я видел и слышал. Считаю его отличным выбором", – сказал Ральф.
Эрик доиграет текущий сезон с "Аяксом", который уверенно идет к 3-му чемпионству под руководством менеджера.
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