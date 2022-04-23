Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду - первый игрок, которому удалось забить по 100+ мячей в АПЛ и Ла Лиге
А также четвертым, кому покорилась данная отметка в двух из ТОП-5 лиг
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 34-го тура АПЛ
Единственный мяч "красных дьяволов" в этом поединке на свой счет записал Криштиану Роналду. Этот гол стал для 37-летнего португальца 100-м в рамках чемпионата Англии.
Таким образом, Роналду стал 4-м игроком, который с сезона 2003/04 забил 100 и более голов в двух из ТОП-5 лиг. Ранее подобное достижение покорилось Эдинсону Кавани (Лига 1, Серия А), Гонсало Игуаину (Ла Лига, Серия А) и Златану Ибрагимовичу (Лига 1, Серия А).
Также Криштиану стал первым игроком, которому покорилась отметка в 100 голов в АПЛ и Серии А.
Популярное сейчас
- Враг нанёс новый удар по Одессе
- Украинские защитники вернули контроль над тремя населенными пунктами на Харьковщине
- Сражение за ЛЧ. Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.04.22
- Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0. Обзор матча и видео голов
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
Новости по теме
- 09:29 Прогнозы на футбол Сражение за ЛЧ. Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 23.04.22
- 12:18 Зарубежные На с пару с другими легендами Манчестера и Лондона. Дрогба и Агуэро вошли в Зал славы АПЛ
- 02:07 Прогнозы на футбол Манчестер Сити - Брайтон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 20.04.2022