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Роналду - первый игрок, которому удалось забить по 100+ мячей в АПЛ и Ла Лиге

Англия
(2 голосов)

А также четвертым, кому покорилась данная отметка в двух из ТОП-5 лиг

Роналду - первый игрок, которому удалось забить по 100+ мячей в АПЛ и Ла Лиге

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 34-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в Лондоне проиграл "Арсеналу" - 1:3.

Единственный мяч "красных дьяволов" в этом поединке на свой счет записал Криштиану Роналду. Этот гол стал для 37-летнего португальца 100-м в рамках чемпионата Англии.

Таким образом, Роналду стал 4-м игроком, который с сезона 2003/04 забил 100 и более голов в двух из ТОП-5 лиг. Ранее подобное достижение покорилось Эдинсону Кавани (Лига 1, Серия А), Гонсало Игуаину (Ла Лига, Серия А) и Златану Ибрагимовичу (Лига 1, Серия А).

Также Криштиану стал первым игроком, которому покорилась отметка в 100 голов в АПЛ и Серии А.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Opta

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Комментарии (1)
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NORDOS
23.04.2022 в 19:23
а шо там мессі в чемпіонаті фермерів? б'є рекорди?
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