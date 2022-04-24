Замены Тухеля спасли от сушняка. АПЛ. Челси – Вест Хэм Юнайтед 1:0

Томас Тухель абсолютно не удивил нас стартовой обоймой, стоит лишь отметить, что Джеймс ощутил дискомфорт в подколенном сухожилии, а Кристенсен – боль в животе, именно поэтому направо отправился Лофтус-Чик, а Андреаса заменил Чалоба. В свою очередь Дэвид Мойес, держа в голове 1-й матч предстоящего полуфинала Лиги Европы, солидно перетасовал состав и отзеркалил схему "пенсионеров". С первых минут не вышли на поле Райс и Антонио, железобетонные лидеры "молотобойцев", но зато нам на радость был брошен в бой Андрей Ярмоленко.

Дебют почти любого поединка АПЛ на "Стэмфорд Бридж" – это контроль мяча от "Челси" и попытки "синих" нагнетать из-за желания забить быстрый гол. Сопернику, если речь, конечно, не идет о "Ливерпуле" или "Манчестер Сити", в таких случаях лишь остается садиться на свою половину поля, уповать на ошибки от обороны хозяев и собственные забросы вперед.

В начале матча интересным (и даже неигровым) вкраплением в стерильное владение "пенсионеров" стала жестоко разорванная пополам бутса Аспиликуэты – капитану "Челси" пришлось поменять обувь из-за действий "медведя" Бенрахма.

Haha Benrahma ruined Azpilicueta’s boot — Its called soccer (@Thatsoccerdude5) April 24, 2022

Ближе к середине 45-минутки "Вест Хэм" начал немного активнее вылетать к владениям "Челси", однако интереснее зрителям от этого вообще не стало, команды качественно играли в режиме "обоюдной нейтрализации". Серьезно, на воскресное дерби Лондона можно было смело опоздать на целый тайм.

HT: Chelsea (????) 0-0 (????) West Ham — The xG Philosophy (@xGPhilosophy) April 24, 2022

Из раздевалки после перерыва футболисты "Челси" вышли более агрессивными, сразу почувствовалась рука Тухеля. Старался Вернер, защитники "Вест Хэма" заблокировали два удара Тимо подряд; затем голкипер "молотобойцев" Фабьяньский справился с выстрелом Канте, подправленным рикошетом, плюс дальним залпом в исполнении Чалоба. Мойес ответил на активность хозяев громкой заменой – вместо уставшего ветерана Нобла вышел Райс.

Редкие шансы неизбежно начали возникать и у "Вест Хэма". Один из таких испортил Ярмоленко: "Челси" провалился на левом фланге (привет, Алонсо), Андрей выскочил под углом на Менди, но Эдуар дважды свел на нет "тычки" украинца. В целом, "семерка" гостей также запомнилась двумя офсайдами, удачной скидкой на Соучека и длительными прогулками в одиночестве в центральном круге, пока остальные 10 игроков "хаммерс" зажимались в своей коробке. И, как ни странно, Андрей стал лидером по ударам в створ в этом не самом интересном поединке.

Дело плавно шло к финальному свистку. Свои очередные два момента запорол все тот же Тимо, (сперва форвард слишком долго копошился, а затем гостей спас вратарь). Тухель не оставил беспомощность атаки "Челси" без внимания и сделал тройную субституцию: Зиеш, Лукаку и Пулишич заменили Лофтуса-Чика, Хавертца и Вернера соответственно. Ход менеджера хозяев сработал. Доусон завалил Ромелу на входе во владения "Вест Хэма", за что арбитр назначил пенальти и показал Крейгу красную карточку. Все бы ничего, но Жоржиньо исполнил 11-метровый просто отвратительно: слабо, низом и по центру. Лукаш был рад такому подарку от итальянца.

FABIANSKI SAVES!!! COME ON!!! https://t.co/JPbSUTkDdb — West Ham United (@WestHam) April 24, 2022

Однако мы помним, что Тухель выпустил на поле не только Лукаку. Победный и единственный гол в матче забил Пулишич на последней минуте основного времени. Кристиан совершенно без опеки набежал в то место, откуда сплоховал Жоржиньо, и замкнул прострел Алонсо с левого фланга (1:0). Теперь фишки расставлены окончательно: "Челси" продолжит охранять третью позицию, а "Вест Хэм" сделает ставку на Лигу Европы.

АПЛ, 34-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Челси" – "Вест Хэм" 1:0

На 87-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти

Гол: Пулишич (90)

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Силва, Чалоба – Лофтус-Чик (Зиеш, 76), Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт – Хавертц (Лукаку, 76), Вернер (Пулишич, 76)

"Вест Хэм": Фабьяньский – Джонсон, Доусон, Крессуэлл – Цоуфал, Соучек, Нобл (Райс, 62), Масуаку – Ярмоленко (Боуэн, 73), Форнальс – Бенрахма (Лансини, 78)

Предупреждения: Алонсо (82) – Доусон (84)

Удаление: Доусон (86)