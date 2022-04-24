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Замены Тухеля спасли от сушняка. АПЛ. Челси – Вест Хэм Юнайтед 1:0

Англия
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Летом Жоржиньо можно продавать

Замены Тухеля спасли от сушняка. АПЛ. Челси – Вест Хэм Юнайтед 1:0

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Томас Тухель абсолютно не удивил нас стартовой обоймой, стоит лишь отметить, что Джеймс ощутил дискомфорт в подколенном сухожилии, а Кристенсен – боль в животе, именно поэтому направо отправился Лофтус-Чик, а Андреаса заменил Чалоба. В свою очередь Дэвид Мойес, держа в голове 1-й матч предстоящего полуфинала Лиги Европы, солидно перетасовал состав и отзеркалил схему "пенсионеров". С первых минут не вышли на поле Райс и Антонио, железобетонные лидеры "молотобойцев", но зато нам на радость был брошен в бой Андрей Ярмоленко.

Дебют почти любого поединка АПЛ на "Стэмфорд Бридж" – это контроль мяча от "Челси" и попытки "синих" нагнетать из-за желания забить быстрый гол. Сопернику, если речь, конечно, не идет о "Ливерпуле" или "Манчестер Сити", в таких случаях лишь остается садиться на свою половину поля, уповать на ошибки от обороны хозяев и собственные забросы вперед.

В начале матча интересным (и даже неигровым) вкраплением в стерильное владение "пенсионеров" стала жестоко разорванная пополам бутса Аспиликуэты – капитану "Челси" пришлось поменять обувь из-за действий "медведя" Бенрахма.

Ближе к середине 45-минутки "Вест Хэм" начал немного активнее вылетать к владениям "Челси", однако интереснее зрителям от этого вообще не стало, команды качественно играли в режиме "обоюдной нейтрализации". Серьезно, на воскресное дерби Лондона можно было смело опоздать на целый тайм.

Из раздевалки после перерыва футболисты "Челси" вышли более агрессивными, сразу почувствовалась рука Тухеля. Старался Вернер, защитники "Вест Хэма" заблокировали два удара Тимо подряд; затем голкипер "молотобойцев" Фабьяньский справился с выстрелом Канте, подправленным рикошетом, плюс дальним залпом в исполнении Чалоба. Мойес ответил на активность хозяев громкой заменой – вместо уставшего ветерана Нобла вышел Райс.

Редкие шансы неизбежно начали возникать и у "Вест Хэма". Один из таких испортил Ярмоленко: "Челси" провалился на левом фланге (привет, Алонсо), Андрей выскочил под углом на Менди, но Эдуар дважды свел на нет "тычки" украинца. В целом, "семерка" гостей также запомнилась двумя офсайдами, удачной скидкой на Соучека и длительными прогулками в одиночестве в центральном круге, пока остальные 10 игроков "хаммерс" зажимались в своей коробке. И, как ни странно, Андрей стал лидером по ударам в створ в этом не самом интересном поединке.

Дело плавно шло к финальному свистку. Свои очередные два момента запорол все тот же Тимо, (сперва форвард слишком долго копошился, а затем гостей спас вратарь). Тухель не оставил беспомощность атаки "Челси" без внимания и сделал тройную субституцию: Зиеш, Лукаку и Пулишич заменили Лофтуса-Чика, Хавертца и Вернера соответственно. Ход менеджера хозяев сработал. Доусон завалил Ромелу на входе во владения "Вест Хэма", за что арбитр назначил пенальти и показал Крейгу красную карточку. Все бы ничего, но Жоржиньо исполнил 11-метровый просто отвратительно: слабо, низом и по центру. Лукаш был рад такому подарку от итальянца.

Однако мы помним, что Тухель выпустил на поле не только Лукаку. Победный и единственный гол в матче забил Пулишич на последней минуте основного времени. Кристиан совершенно без опеки набежал в то место, откуда сплоховал Жоржиньо, и замкнул прострел Алонсо с левого фланга (1:0). Теперь фишки расставлены окончательно: "Челси" продолжит охранять третью позицию, а "Вест Хэм" сделает ставку на Лигу Европы.

АПЛ, 34-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Челси" – "Вест Хэм" 1:0

На 87-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти

Гол: Пулишич (90)

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Силва, Чалоба – Лофтус-Чик (Зиеш, 76), Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт – Хавертц (Лукаку, 76), Вернер (Пулишич, 76)

"Вест Хэм": Фабьяньский – Джонсон, Доусон, Крессуэлл – Цоуфал, Соучек, Нобл (Райс, 62), Масуаку – Ярмоленко (Боуэн, 73), Форнальс – Бенрахма (Лансини, 78)

Предупреждения: Алонсо (82) – Доусон (84)

Удаление: Доусон (86)

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В статье: Андрей Ярмоленко Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Жоржиньо Фрелло Кристиан Пулишич Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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