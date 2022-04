АПЛ. Бернли увеличил отрыв от Эвертона, Норвич вылетел в Чемпионшип

Разве кто-либо мог это предположить? После увольнения Шона Дайча "Бернли" набрал десять очков из 12 возможных (ничья и три победы) и смог подняться из зоны вылета, оторвавшись от третьего с конца "Эвертона" на пять очков. После сегодняшней победы над "Уотфордом" "Бернли" даже обошел "Лидс". Майкл Джексон, экс-тренер команды U-23, творит чудеса.

Известно, что капитан "Бернли" Бен Ми фактически стал одним из членов тренерского штаба и в целом Джексон активнее задействует футболистов в обсуждении тактики и плана на игру. И это заметно - "Бернли" заиграл с большой свободой, характером и уверенностью в себе.

Матч с "Уотфордом" был именно таким, где нужны были характер и уверенность. "Бернли" пропустил первым после автогола (мяч после удара Куцки в перекладину попал в Тарковски и отскочил в ворота), и команде Джексона нужно было делать камбэк. Это и произошло. На 83-й минуте Корк замкнул головой навес Тэйлор, а три минуты спустя Браунхилл удачно пробил с 20 метров после стандарта и атаки вторым темпом.

"6 seasons in the Premier League, looks like it's becoming 7 for Burnley, but it looks like Watford's run is over."



