АПЛ. Бернли увеличил отрыв от Эвертона, Норвич вылетел в Чемпионшип

Разве кто-либо мог это предположить? После увольнения Шона Дайча "Бернли" набрал десять очков из 12 возможных (ничья и три победы) и смог подняться из зоны вылета, оторвавшись от третьего с конца "Эвертона" на пять очков. После сегодняшней победы над "Уотфордом" "Бернли" даже обошел "Лидс". Майкл Джексон, экс-тренер команды U-23, творит чудеса.

Известно, что капитан "Бернли" Бен Ми фактически стал одним из членов тренерского штаба и в целом Джексон активнее задействует футболистов в обсуждении тактики и плана на игру. И это заметно - "Бернли" заиграл с большой свободой, характером и уверенностью в себе.

Матч с "Уотфордом" был именно таким, где нужны были характер и уверенность. "Бернли" пропустил первым после автогола (мяч после удара Куцки в перекладину попал в Тарковски и отскочил в ворота), и команде Джексона нужно было делать камбэк. Это и произошло. На 83-й минуте Корк замкнул головой навес Тэйлор, а три минуты спустя Браунхилл удачно пробил с 20 метров после стандарта и атаки вторым темпом.

"6 seasons in the Premier League, looks like it's becoming 7 for Burnley, but it looks like Watford's run is over."



Burnley grab all 3 points at Watford, helping their relegation battle pic.twitter.com/tp1YTYmXAj — Football Daily (@footballdaily) April 30, 2022

Победа "Бернли" отправила "Норвич" в Чемпионшип, фактически вылетел "Уотфорд". Третью путевку в Чемпионшип разыграют "Бернли", "Лидс" и "Эвертон". Команде Миколенко будет сложнее всего.

4 - Norwich have been relegated in each of their last four Premier League seasons (13-14, 15-16, 19-20, 21-22); becoming the second side in English league history to suffer relegation in four consecutive top-flight seasons after Crystal Palace (92-93, 94-95, 97-98, 04-05). Yo-Yo. https://t.co/UhW8WXUMbC — OptaJoe (@OptaJoe) April 30, 2022

Чемпионат Англии, 35-й тур

Уотфорд, "Викарейдж Роуд"

"Уотфорд" - "Бернли" 1:2

Голы: Тарковски 8 (авт.) - Корк 83, Браунхилл 86

"Уотфорд": Фостер - Фемения, Кабаселе, Самир, Камара - Сиссоко, Луза, Куцка - Сарр, Педро, Деннис

"Бернли": Поуп - Тэйлор, Тарковски, Коллинз, Робертс - Леннон, Браунхилл, Корк, Макнил - Вегорст (Барнс 60), Выдра (Стивенс 90+2)

Предупреждение: Куцка 89 - Тарковски 48, Коллинз 90+1

Бирмингем, "Вилла Парк"

"Астон Вилла" - "Норвич" 2:0

Голы: Уоткинс 41, Ингз 90+3

"Астон Вилла": Мартинес - Кэш, Чамберс, Мингз, Динь - Айрогбэнам (Дуглас Луис 67) - Бэйли (Ингз 40), Макгинн, Рэмзи, Коутиньо (Буэндиа 76) - Уоткинс

"Норвич": Крул - Уильямс, Байрем, Хэнли, Ааронс - Норманн, Гилмор - Рашица (Роу 78), Ле-Мелу (Сарджент 67, Рупп 81), Дауэлл - Пукки

Предупреждения: Чамберс 44, Айрогбэнам 61, Ингз 65, Рэмзи 67 - Ааронс 23

Саутгемптон, "Сент-Мэрис"

"Саутгемптон" - "Кристал Пэлас" 1:2

Голы: Ромеу 9 - Эзе 60, Заа 90+2

"Саутгемптон": Форстер - Уокер-Питерс, Беднарек, Салису, Перро - Редмонд, Ромеу, Уорд-Проуз, Телла (Эльюнусси 80) - Лонг (Броя 65), Адамс (Стюарт Армстронг 65)

"Кристал Пэлас": Гуаита - Уорд, Гэхи, Андерсен, Клайн - Шлупп (Олисе 74), Макартур, Галлахер - Эзе (Хьюз 84), Матета (Заа 64), Айю

Предупреждения: Беднарек 16 - Матета 16, Макартур 38, Уорд 45+3

Вулверхэмптон, "Молинью"

"Вулверхэмптон" - "Брайтон" 0:3

Голы: Мак Аллистер 42 (пен.), Троссард 70, Биссума 86

На 33-й минуте Мак Аллистер не реализовал пенальти (каркас ворот)

"Вулверхэмптон": Са - Боли, Коуди, Саисс - Семеду (Хонни 53), Невеш (Нету 46), Дендокер, Моутиньо, Аит-Нури - Силва (Хименес 46), Хван

"Брайтон": Санчес - Кукурелья, Данк, Велтман - Троссард (Гросс 89), Кайседо, Биссума, Марч (Лэмпти 87) - Мак Аллистер, Мвепу (Уэбстер 63) - Уэлбек

Предупреждения: Коуди 21, Хван 72 - Кукурелья 60