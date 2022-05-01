Джака о капитанстве в Арсенале: Я веду за собой без повязки, но я готов снова её надеть

Экс-капитан лондонского "Арсенала" Гранит Джака в интервью Sky Sports высказался о возможности возвращения ему капитанской повязки в свете того, что с момента трансфера Пьера-Эмерика Обамеянга из клуба, она была у разных игроков команды:

"Никогда не говори никогда. Капитан "Арсенала" может быть и без повязки, и я стараюсь вести за собой без неё, но если завтра кто-то из клуба придет и попросит меня её надеть, то я буду готов это сделать вновь".

Гранит Джака был лишен звания капитана "Арсенала" бывшим тренером Унаи Эмери в октябре 2019 года после конфликта игрока с фанатами клуба. После этого капитаном стал форвард Обамеянг, однако с его отъездом в январе 2022 года, повязка была поочередно у Александра Ляказетта, Кирана Тирни и Мартина Эдегора.