АПЛ. Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0. Могут, когда хотят

"Манчестер Юнайтед" смог на мажорной ноте закончить "домашний" сезон 2021/22. Мата и Матич получили заслуженные аплодисменты от "Олд Траффорда", МЮ играл с энергией, желанием и вдохновением. Вот только этот матч с "Брентфордом" фактически уже не имел турнирного значения. И все же для болельщиков МЮ, часть из которых устроила очередной протест против владельцев, это лучше, чем ничего.

Хуан Мата начал матч в старте на позиции десятки, и внезапно МЮ стал показывать контроль на половине поля соперника, и проводить осмысленные позиционные атаки. Но первый гол в матче МЮ забил после вертикального выпада. Далот отправил мяч вперед на Элангу, шведский вингер успел выполнить прострел на дальнюю штангу, где был Фернандеш. Первый гол Бруну в Премьер-лиге с февраля.

"Брентфорд" вел за собой Кристиан Эриксен. Датский хавбек сам пару раз пытался пробить, но чаще создавал шансы для партнеров. Без результата, но Эриксен заметно выделялся среди игроков "Брентфорда".

МЮ два-три раза претендовал на пенальти в первом тайме, затем команде Рангника удалось забить гол с игры. Мата все сделал для Роналду, удар, гол и… VAR показал офсайд.

Но все же Роналду покинул поле не без забитого гола. Уже на старте второго тайма, когда "Брентфорду" удавалось все чаще создавать угрозу у ворот Де Хеа, Роналду на опыте заработал пенальти, подставив Генри, и сам же пробил с точки, забив свой 18-й гол в Премьер-лиге.

Через десять минут "Манчестер Юнайтед" забил третий гол в матче, окончательно закрыв вопрос с победителем. Подача с углового Теллеса и Варану удалось переправить мяч в сетку. 3:0!

"Брентфорд" сыграл значительно хуже, чем в прошлых поединках, "Манчестер Юнайтед" - лучше. Но игра имела скорее демонстрационный характер.

Чемпионат Англии, 35-й тур. Манчестер, "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" 3:0

Голы: Фернандеш 9, Роналду 61 (пен.), Варан 72

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Далот, Линделеф, Варан, Теллес - Мактомини, Матич (Фред 71) - Эланга (Кавани 74), Мата (Джонс 75), Фернандеш - Роналду

"Брентфорд": Райя - Генри, Соренсен, Янссон, Айер, Расмуссен - Эриксен, Нергор (Йенсен 71), Янельт (Дасилва 71) - Мбемо (Висса 76), Тоуни

Предупреждение: Матич 54