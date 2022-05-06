Салах: В Ливерпуле все хотели финал с Реалом

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах объяснил, почему хотел, чтобы "Ливерпуль" сыграл в финале Лиги чемпионов с "Реалом". "Не знаю почему об этом нельзя говорить", – заявил египтянин.

"Если спросить всех в "Ливерпуле", то каждый хотел сыграть с "Реалом". Я не знаю, почему об этом нельзя говорить. Я спокойно отношусь к таким вещам. Я хотел этого матча! Я хотел, чтобы мы сыграли с "Реалом", а не с "Манчестер Сити».

Конечно, я не придаю этому слишком большого значения. "Реал" – невероятная команда с отличным тренером и прекрасными игроками. Когда меня спросили, против кого хотелось бы сыграть, я сказал: "Реал". Это был простой выбор", – признался нападающий.

Салах в этом сезоне провел 45 матчей за "Ливерпуль", забил 30 голов и отдал 14 голевых передач.