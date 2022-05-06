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Салах: В Ливерпуле все хотели финал с Реалом

Англия
(1 голосов)

С "Сити" в Премьер-лиге наигрались

Салах: В Ливерпуле все хотели финал с Реалом

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах объяснил, почему хотел, чтобы "Ливерпуль" сыграл в финале Лиги чемпионов с "Реалом". "Не знаю почему об этом нельзя говорить", – заявил египтянин.

"Если спросить всех в "Ливерпуле", то каждый хотел сыграть с "Реалом". Я не знаю, почему об этом нельзя говорить. Я спокойно отношусь к таким вещам. Я хотел этого матча! Я хотел, чтобы мы сыграли с "Реалом", а не с "Манчестер Сити».

Конечно, я не придаю этому слишком большого значения. "Реал" – невероятная команда с отличным тренером и прекрасными игроками. Когда меня спросили, против кого хотелось бы сыграть, я сказал: "Реал". Это был простой выбор", – признался нападающий.

Салах в этом сезоне провел 45 матчей за "Ливерпуль", забил 30 голов и отдал 14 голевых передач.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
skysports.com

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
06.05.2022 в 20:37
У Лівера є одна незакінчена справа з Реалом.
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