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Ноттингем сыграет с Шеффилд Юнайтед, Хаддерсфилд – с Лутоном. Стали известны пары в плей-офф Чемпионшипа

Англия
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Финал пройдет 29 мая на Уэмбли

Ноттингем сыграет с Шеффилд Юнайтед, Хаддерсфилд – с Лутоном. Стали известны пары в плей-офф Чемпионшипа

Фото: EFL

UA-Футбол
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Завершился последний тур Чемпионшипа, второго дивизиона Англии. Первыми двумя командами стали "Фулхэм" и "Борнмут", они вышли в АПЛ напрямую. Клубы, занявшие места в таблице с третьего по шестое сыграют в плей-офф турнире.

Третьим стал "Хаддерсфилд", он сыграет с шестым "Лутоном". Четвертая команда – "Ноттингем Форрест" - сыграет с пятой – с "Шеффилд Юнайтед". Первая пара сыграет 13 и 16 мая, вторая – 14 и 17 мая.

Финал турнира пройдет 29 мая на стадионе "Уэмбли", в Лондоне. Команда, выигравшая плей-офф Чемпионшипа, а также первые две команды лиги заменят "Норвич", "Уотфорд" и еще одну команду, которая вылетит из АПЛ.

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В статье: Чемпионшип Шеффилд Юнайтед Лутон Таун Хаддерсфилд Таун Ноттингем Форест (Ноттингем)
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