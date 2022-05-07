Ноттингем сыграет с Шеффилд Юнайтед, Хаддерсфилд – с Лутоном. Стали известны пары в плей-офф Чемпионшипа

Завершился последний тур Чемпионшипа, второго дивизиона Англии. Первыми двумя командами стали "Фулхэм" и "Борнмут", они вышли в АПЛ напрямую. Клубы, занявшие места в таблице с третьего по шестое сыграют в плей-офф турнире.

Третьим стал "Хаддерсфилд", он сыграет с шестым "Лутоном". Четвертая команда – "Ноттингем Форрест" - сыграет с пятой – с "Шеффилд Юнайтед". Первая пара сыграет 13 и 16 мая, вторая – 14 и 17 мая.

Финал турнира пройдет 29 мая на стадионе "Уэмбли", в Лондоне. Команда, выигравшая плей-офф Чемпионшипа, а также первые две команды лиги заменят "Норвич", "Уотфорд" и еще одну команду, которая вылетит из АПЛ.