  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Даблин: Я не знаю зачем Роналду оставаться в МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даблин: Я не знаю зачем Роналду оставаться в МЮ

Англия
(1 голосов)

Реакция на поражение "Брайтону"?

Даблин: Я не знаю зачем Роналду оставаться в МЮ

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Дион Даблин считает, что Криштиану Роналду может уйти из клуба уже этим летом. "Думаю, "Юнайтед" без него потеряется", – приводит его слова The Sun.

"Я не знаю, куда уедет Криштиану Роналду. Может, вернется в Италию или Испанию? Не знаю.

Но мне тяжело представить, что он останется в "МЮ", если в самые кратчайшие сроки не будут приняты какие-то меры.

Повторюсь, я не знаю, куда он уйдет. Думаю, "Юнайтед" без него потеряется, поэтому надеюсь, что он останется.

Однако, если быть честным, я не знаю, зачем ему оставаться. Разве что новый тренер скажет ему, что придут новички на 300 миллионов фунтов, пожалуйста, оставайся. В ином случае он уйдет, я считаю", – сказал бывший нападающий "МЮ".

Вчера "Манчестер Юнайтед" проиграл в гостях "Брайтону" (4:1).

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг рассчитывает на Криштиану и не хочет чтобы он уходил.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Дион Даблин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
thesun.co.uk

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде