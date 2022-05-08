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Даблин: Я не знаю зачем Роналду оставаться в МЮ
Реакция на поражение "Брайтону"?
Фото: twitter.com/ManUtd
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Дион Даблин считает, что Криштиану Роналду может уйти из клуба уже этим летом. "Думаю, "Юнайтед" без него потеряется", – приводит его слова The Sun.
"Я не знаю, куда уедет Криштиану Роналду. Может, вернется в Италию или Испанию? Не знаю.
Но мне тяжело представить, что он останется в "МЮ", если в самые кратчайшие сроки не будут приняты какие-то меры.
Повторюсь, я не знаю, куда он уйдет. Думаю, "Юнайтед" без него потеряется, поэтому надеюсь, что он останется.
Однако, если быть честным, я не знаю, зачем ему оставаться. Разве что новый тренер скажет ему, что придут новички на 300 миллионов фунтов, пожалуйста, оставайся. В ином случае он уйдет, я считаю", – сказал бывший нападающий "МЮ".
Вчера "Манчестер Юнайтед" проиграл в гостях "Брайтону" (4:1).
Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг рассчитывает на Криштиану и не хочет чтобы он уходил.
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