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Зинченко - в сборной тура АПЛ по версии аналитического портала
А Миколенко - нет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аналитический портал WhoScored опубликовал свою версии сборной 36-го тура АПЛ.
В ней нашлось место для украинца Александра Зинченко. Фулбек провел все 90 минут в поединке против "Ньюкасл", сделал голевую передачу и помог "Сити" добыть уверенную победу.
А вот Виталий Миколенко среди лучших не оказалось. Не помог даже его гол-красавец.
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