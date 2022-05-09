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Зинченко - в сборной тура АПЛ по версии аналитического портала

Англия
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А Миколенко - нет

Зинченко - в сборной тура АПЛ по версии аналитического портала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Аналитический портал WhoScored опубликовал свою версии сборной 36-го тура АПЛ.

В ней нашлось место для украинца Александра Зинченко. Фулбек провел все 90 минут в поединке против "Ньюкасл", сделал голевую передачу и помог "Сити" добыть уверенную победу.

Зинченко - в сборной тура АПЛ по версии аналитического портала - изображение 1

А вот Виталий Миколенко среди лучших не оказалось. Не помог даже его гол-красавец.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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