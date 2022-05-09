Зинченко - в сборной тура АПЛ по версии аналитического портала

Аналитический портал WhoScored опубликовал свою версии сборной 36-го тура АПЛ.

В ней нашлось место для украинца Александра Зинченко. Фулбек провел все 90 минут в поединке против "Ньюкасл", сделал голевую передачу и помог "Сити" добыть уверенную победу.

А вот Виталий Миколенко среди лучших не оказалось. Не помог даже его гол-красавец.