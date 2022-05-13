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Манчестер Сити открыл статую Агуэро - в день 10-летия его золотого гола
Возле стадиона "Этихад"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Манчестер Сити" показал статую возле стадиона "Этихад" бывшему нападающему клуба Серхио Агуэро.
Скульптура будет открыта в день первого чемпионства "небесно-голубых" в английской Премьер-лиги и первого титула чемпиона Англии после 44-летней паузы. 13 мая 2012 года именно Агуэро на 93-й минуте и 20 секунде забил гол в ворота "КПР", который сделал "Ман Сити" чемпионом АПЛ по итогам сезона 2011/2012.
Более того, Серхио является лучшим бомбардиром клуба за всю историю. В футболке "горожан" аргентинец забил 257 голов в 384-х матчах. Вместе с английским клубом Агуэро 5 раз становился чемпионом Англии, три раза побеждал в Суперкубке страны, 6 раз брал Кубок лиги, а также выиграл Кубок Англии.
CITY FOREVER ????#ManCity pic.twitter.com/Q5Fr20RHno— Manchester City (@ManCity) May 13, 2022
Sergio Aguero's statue has been unveiled by Manchester City on the 10 year anniversary of THAT goal vs QPR ???? pic.twitter.com/llWviqGYUv— SPORTbible (@sportbible) May 13, 2022
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