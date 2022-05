Манчестер Сити открыл статую Агуэро - в день 10-летия его золотого гола

Английский "Манчестер Сити" показал статую возле стадиона "Этихад" бывшему нападающему клуба Серхио Агуэро.

Скульптура будет открыта в день первого чемпионства "небесно-голубых" в английской Премьер-лиги и первого титула чемпиона Англии после 44-летней паузы. 13 мая 2012 года именно Агуэро на 93-й минуте и 20 секунде забил гол в ворота "КПР", который сделал "Ман Сити" чемпионом АПЛ по итогам сезона 2011/2012.

Более того, Серхио является лучшим бомбардиром клуба за всю историю. В футболке "горожан" аргентинец забил 257 голов в 384-х матчах. Вместе с английским клубом Агуэро 5 раз становился чемпионом Англии, три раза побеждал в Суперкубке страны, 6 раз брал Кубок лиги, а также выиграл Кубок Англии.

Sergio Aguero's statue has been unveiled by Manchester City on the 10 year anniversary of THAT goal vs QPR ???? pic.twitter.com/llWviqGYUv