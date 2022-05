Бавария может подписать нападающего Эвертона

"Бавария" на прошлой неделе связывалась с представителями нападающего "Эвертона" Ришарлисона, сообщает Transfer News Live со ссылкой на Sport1.de. Футболист готов покинуть Ливерпуль.

???? Bayern Munich contacted Richarlison's representatives last week. Talks were not concrete at this stage - but Richarlison is open to the idea of leaving Everton.



(Source: @SPORT1) pic.twitter.com/h3AVavR9Ci