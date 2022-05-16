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Бавария может подписать нападающего Эвертона

Англия
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Вариант на случай, если не удастся оформить Садио?

Бавария может подписать нападающего Эвертона

Фото: twitter.com/Everton

Новина українською

"Бавария" на прошлой неделе связывалась с представителями нападающего "Эвертона" Ришарлисона, сообщает Transfer News Live со ссылкой на Sport1.de. Футболист готов покинуть Ливерпуль.

Сообщается, что переговоры прошли без конкретики, но 25-летний футболист открыт для трансфера.

Ранее сообщалось, что на замену Роберту "Бавария" попытается подписать сразу двух разноплановых нападающих. Основные цели сейчас: Садио Мане ("Ливерпуль")и Саша Калайджич ("Штутгарт").

В этом сезоне бразилец провел 32 матча, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Эвертон (Ливерпуль) Садио Мане Ришарлисон
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