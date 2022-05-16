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Бавария может подписать нападающего Эвертона
Вариант на случай, если не удастся оформить Садио?
Фото: twitter.com/Everton
"Бавария" на прошлой неделе связывалась с представителями нападающего "Эвертона" Ришарлисона, сообщает Transfer News Live со ссылкой на Sport1.de. Футболист готов покинуть Ливерпуль.
???? Bayern Munich contacted Richarlison's representatives last week. Talks were not concrete at this stage - but Richarlison is open to the idea of leaving Everton.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 16, 2022
(Source: @SPORT1) pic.twitter.com/h3AVavR9Ci
Сообщается, что переговоры прошли без конкретики, но 25-летний футболист открыт для трансфера.
Ранее сообщалось, что на замену Роберту "Бавария" попытается подписать сразу двух разноплановых нападающих. Основные цели сейчас: Садио Мане ("Ливерпуль")и Саша Калайджич ("Штутгарт").
В этом сезоне бразилец провел 32 матча, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.
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