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В стиле ретро. Манчестер Сити представил новую домашнюю форму

Англия
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В стиле ретро. Манчестер Сити представил новую домашнюю форму

Фото: mancity.com

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"Манчестер Сити" на своей официальном сайте представил новый комплект домашней формы на следующий сезон.

Экипировка выполнена в традиционном голубом цвете. Отличительной особенностью джерси станет дизайн воротника и манжета - они окрашены в бордовый и белый цвета - отсылка к форме "горожан" в 60-х и 70-х годов прошлого века. Эмлеба клуба нанесена в центр композиции, вместо обычного расположения на груди. Ниже находятся спонсоры клубы - Puma и Etihad Airways.

В стиле ретро. Манчестер Сити представил новую домашнюю форму - изображение 1

Логотип в виде короны с надписью The King, размещенный внутри выреза, отдает дань уважения культовому полузащитнику "Ман Сити" Колину Беллу, завершившему свой жизненный путь 5 января 2021 года.

В стиле ретро. Манчестер Сити представил новую домашнюю форму - изображение 2

Участие в презентации приняли Александр Зиченко, Фил Фоден, Джек Грилиш, Эдерсон и Кевин де Брюйне.

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В статье: Манчестер Сити
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Источник:
mancity.com

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