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В стиле ретро. Манчестер Сити представил новую домашнюю форму
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Фото: mancity.com
"Манчестер Сити" на своей официальном сайте представил новый комплект домашней формы на следующий сезон.
Экипировка выполнена в традиционном голубом цвете. Отличительной особенностью джерси станет дизайн воротника и манжета - они окрашены в бордовый и белый цвета - отсылка к форме "горожан" в 60-х и 70-х годов прошлого века. Эмлеба клуба нанесена в центр композиции, вместо обычного расположения на груди. Ниже находятся спонсоры клубы - Puma и Etihad Airways.
Логотип в виде короны с надписью The King, размещенный внутри выреза, отдает дань уважения культовому полузащитнику "Ман Сити" Колину Беллу, завершившему свой жизненный путь 5 января 2021 года.
Участие в презентации приняли Александр Зиченко, Фил Фоден, Джек Грилиш, Эдерсон и Кевин де Брюйне.
For Colin the King ????— Manchester City (@ManCity) May 19, 2022
Our 2022/23 @pumafootball Home Kit has arrived!
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