В стиле ретро. Манчестер Сити представил новую домашнюю форму

"Манчестер Сити" на своей официальном сайте представил новый комплект домашней формы на следующий сезон.

Экипировка выполнена в традиционном голубом цвете. Отличительной особенностью джерси станет дизайн воротника и манжета - они окрашены в бордовый и белый цвета - отсылка к форме "горожан" в 60-х и 70-х годов прошлого века. Эмлеба клуба нанесена в центр композиции, вместо обычного расположения на груди. Ниже находятся спонсоры клубы - Puma и Etihad Airways.

Логотип в виде короны с надписью The King, размещенный внутри выреза, отдает дань уважения культовому полузащитнику "Ман Сити" Колину Беллу, завершившему свой жизненный путь 5 января 2021 года.

Участие в презентации приняли Александр Зиченко, Фил Фоден, Джек Грилиш, Эдерсон и Кевин де Брюйне.

For Colin the King ????



Our 2022/23 @pumafootball Home Kit has arrived!



Available now. Tap to shop! ????