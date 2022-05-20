Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп подтвердил, что Дивок Ориги покинет клуб в конце сезона. Форвард может перейти в Милан
"Милан" грамотно вкладывает деньги
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что летом нападающий Дивок Ориги покинет клуб на правах свободного агента. Он присоединится к "Милану", сообщает журналист Николо Скира.
"Он легенда. Один из самых важных игроков, с которыми я работал", – сказал Юрген.
Сообщается, что нападающий подпишет 4-летний контракт с "Миланом" с окладом в 3.5 миллиона евро.
#Klopp has confirmed Divock #Origi will leave #Liverpool at the end of he season: “He is a legend, one of the most important players I ever had". The belgian striker will join #ACMilan. 4-years contract with a salary by €3,5M/year. Expected medicals and signing after #UCL Final https://t.co/WUmjVB4LNu— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 20, 2022
Медосмотр и подписание контракта ожидается после финала Лиги чемпионов.
В этом сезоне Ориги провел 18 матчей за "Ливерпуль", забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего нападающего в 12 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Сампдория приняла решение по судьбе Супряги в итальянском клубе
- Эритрея - союзник и будущее россии. Здесь процветает рабство, запрещены выборы, а футболисты убегают из страны целыми командами
- Солидные деньги. Шахтер огласил сумму, которую собрал в помощь Украине
- Стала известна оценка Миколенко за матч против Кристал Пэлас
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам