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Клопп подтвердил, что Дивок Ориги покинет клуб в конце сезона. Форвард может перейти в Милан

Англия
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"Милан" грамотно вкладывает деньги

Клопп подтвердил, что Дивок Ориги покинет клуб в конце сезона. Форвард может перейти в Милан

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что летом нападающий Дивок Ориги покинет клуб на правах свободного агента. Он присоединится к "Милану", сообщает журналист Николо Скира.

"Он легенда. Один из самых важных игроков, с которыми я работал", – сказал Юрген.

Сообщается, что нападающий подпишет 4-летний контракт с "Миланом" с окладом в 3.5 миллиона евро.

Медосмотр и подписание контракта ожидается после финала Лиги чемпионов.

В этом сезоне Ориги провел 18 матчей за "Ливерпуль", забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего нападающего в 12 миллионов евро.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Дивок Ориги Милан
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