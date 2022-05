Клопп подтвердил, что Дивок Ориги покинет клуб в конце сезона. Форвард может перейти в Милан

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что летом нападающий Дивок Ориги покинет клуб на правах свободного агента. Он присоединится к "Милану", сообщает журналист Николо Скира.

"Он легенда. Один из самых важных игроков, с которыми я работал", – сказал Юрген.

Сообщается, что нападающий подпишет 4-летний контракт с "Миланом" с окладом в 3.5 миллиона евро.

