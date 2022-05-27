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Клопп о Мане в Баварии: Где бы Мане ни оказался в следующем сезоне, он будет великолепным игроком

Англия
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Звучит как прощание

Клопп о Мане в Баварии: Где бы Мане ни оказался в следующем сезоне, он будет великолепным игроком

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал возможный переход нападающего Садио Мане. "Я не впервые сталкиваюсь со слухами о "Баварии" накануне важной игры (смеется)", – приводит его слова Флориан Плеттенберг.

"Мане сейчас в лучшей форме своей жизни. Я получаю удовольствие, наблюдая за ним.

Сказать по поводу слухов о "Баварии" мне нечего. Садьо полностью сосредоточен на финале Лиги чемпионов. Но я не впервые сталкиваюсь со слухами о "Баварии" накануне важной игры (смеется).

Где бы Мане ни оказался в следующем сезоне, он будет великолепным игроком", – заявил Юрген.

Ранее сообщалось, что "Бавария" хочет подписать Мане на замену Левандовскому. Поляк ведет переговоры с "Барселоной".

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В статье: Роберт Левандовский Юрген Клопп Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Садио Мане
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