Клопп о Мане в Баварии: Где бы Мане ни оказался в следующем сезоне, он будет великолепным игроком

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал возможный переход нападающего Садио Мане. "Я не впервые сталкиваюсь со слухами о "Баварии" накануне важной игры (смеется)", – приводит его слова Флориан Плеттенберг.

"Мане сейчас в лучшей форме своей жизни. Я получаю удовольствие, наблюдая за ним.

Сказать по поводу слухов о "Баварии" мне нечего. Садьо полностью сосредоточен на финале Лиги чемпионов. Но я не впервые сталкиваюсь со слухами о "Баварии" накануне важной игры (смеется).

Где бы Мане ни оказался в следующем сезоне, он будет великолепным игроком", – заявил Юрген.

