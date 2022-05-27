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Клопп о Мане в Баварии: Где бы Мане ни оказался в следующем сезоне, он будет великолепным игроком
Звучит как прощание
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал возможный переход нападающего Садио Мане. "Я не впервые сталкиваюсь со слухами о "Баварии" накануне важной игры (смеется)", – приводит его слова Флориан Плеттенберг.
"Мане сейчас в лучшей форме своей жизни. Я получаю удовольствие, наблюдая за ним.
Сказать по поводу слухов о "Баварии" мне нечего. Садьо полностью сосредоточен на финале Лиги чемпионов. Но я не впервые сталкиваюсь со слухами о "Баварии" накануне важной игры (смеется).
Где бы Мане ни оказался в следующем сезоне, он будет великолепным игроком", – заявил Юрген.
❗️Have asked Klopp at the press conference about #Mané. If he would be the big big thing for the Bundesliga? He said: „Wherever he will play next year, he will be a fantastic player!“ Sounds not like an extension. Sounds like his departure. @SkySportDE #LFC— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 27, 2022
Ранее сообщалось, что "Бавария" хочет подписать Мане на замену Левандовскому. Поляк ведет переговоры с "Барселоной".
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