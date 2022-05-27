В Баварии уверены в подписании Мане

Переход нападающего "Ливерпуля" Садио Мане в "Баварию" этим летом становится все реалистичнее. Стороны обсуждают зарплату в районе 12-15 миллионов евро в год, сообщает GGFN.

В то же время сумма трансфера должна быть не такой высокой как ожидалось – 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мане провел 50 матчей за "Ливерпуль", забил 23 гола и отдал 2 голевые передачи.