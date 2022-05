Мане согласовал контракт с Баварией, Ливерпуль хочет за него сильно больше 30 миллионов

Садио Мане согласовал условия контракта с мюнхенской "Баварией", как сообщает инсайдер Николо Скира. Соглашение будет рассчитано на три года. Как считается, в "Ливерпуле" Садио получал по 5,2 миллиона фунтов в год.

Sadio #Manè is getting closer and closer to #BayernMunich from #Liverpool. The striker has agreed personal terms with #Bayern for 3-years contract. Ready a bid by €30M + bonuses to convince #Liverpool to sell him. #transfers #LFC https://t.co/LffMcOecAB