Мане согласовал контракт с Баварией, Ливерпуль хочет за него сильно больше 30 миллионов

Садио Мане согласовал условия контракта с мюнхенской "Баварией", как сообщает инсайдер Николо Скира. Соглашение будет рассчитано на три года. Как считается, в "Ливерпуле" Садио получал по 5,2 миллиона фунтов в год.

Sadio #Manè is getting closer and closer to #BayernMunich from #Liverpool. The striker has agreed personal terms with #Bayern for 3-years contract. Ready a bid by €30M + bonuses to convince #Liverpool to sell him. #transfers #LFC https://t.co/LffMcOecAB — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 29, 2022

За игрока "Мюнхен" готов предложить мерсисайдцам 30 миллионов фунтов плюс бонусы. "Ливерпуль" же, как сообщает The Athletic, требует за Мане гораздо большую сумму, нежели тридцать миллионов.

Ранее сенегалец, игравший за британский клуб шесть сезонов, объявил игрокам, тренерам и фанатам команды о том, что покинет её предстоящим летом. В июне 2016 года "Ливерпуль" приобрел Садио у "Саутгемптона" за 34 миллиона фунтов.