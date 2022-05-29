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Мане согласовал контракт с Баварией, Ливерпуль хочет за него сильно больше 30 миллионов

Англия
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Ранее игрок сообщил о том, что покинет клуб летом

Мане согласовал контракт с Баварией, Ливерпуль хочет за него сильно больше 30 миллионов

Фото: The Liverpool Offside

UA-Футбол
Новина українською

Садио Мане согласовал условия контракта с мюнхенской "Баварией", как сообщает инсайдер Николо Скира. Соглашение будет рассчитано на три года. Как считается, в "Ливерпуле" Садио получал по 5,2 миллиона фунтов в год.

За игрока "Мюнхен" готов предложить мерсисайдцам 30 миллионов фунтов плюс бонусы. "Ливерпуль" же, как сообщает The Athletic, требует за Мане гораздо большую сумму, нежели тридцать миллионов.

Ранее сенегалец, игравший за британский клуб шесть сезонов, объявил игрокам, тренерам и фанатам команды о том, что покинет её предстоящим летом. В июне 2016 года "Ливерпуль" приобрел Садио у "Саутгемптона" за 34 миллиона фунтов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Садио Мане
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