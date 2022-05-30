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Сити ввязывается в борьбу за форварда Милана

Англия
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Переса могут снова опечалить

Сити ввязывается в борьбу за форварда Милана

Фото: twitter.com/acmilan

Новина українською

Нападающий "Милана" Рафаэль Леау не спешит продлевать контракт с клубом, несмотря на предложение от клуба, сообщает журналист Foot Mercato Санти Аун. Переговоры с агентом игрока уже ведет "Манчестер Сити".

"Горожане" начали переговоры с Жорже Мендешем несколько недель назад.

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего португальца заинтересован "Реал" Мадрид.

В прошлом сезоне Рафаэль провел за "Милан" 42 матча, забил 14 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает чемпиона Италии в 50 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Милан Рафаэль Леао
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