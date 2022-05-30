Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сити ввязывается в борьбу за форварда Милана
Переса могут снова опечалить
Фото: twitter.com/acmilan
Нападающий "Милана" Рафаэль Леау не спешит продлевать контракт с клубом, несмотря на предложение от клуба, сообщает журналист Foot Mercato Санти Аун. Переговоры с агентом игрока уже ведет "Манчестер Сити".
"Горожане" начали переговоры с Жорже Мендешем несколько недель назад.
????Info : Malgré une offre de prolongation sur la table, #Milan n'est pas certain de conserver Rafael Leão ???????? cet été.— Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 30, 2022
• Plusieurs clubs sont intéressés dont Man City qui a entamé des discussions il y a quelques semaines avec son agent Jorge Mendes. pic.twitter.com/bO8ZNgtSfJ
Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего португальца заинтересован "Реал" Мадрид.
В прошлом сезоне Рафаэль провел за "Милан" 42 матча, забил 14 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает чемпиона Италии в 50 миллионов евро.
Популярное сейчас
- США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут бить по россии - Байден
- Интерес подтвердился. Источник раскрыл дальнейшие планы Реала на Лунина
- В УЕФА назвали причину задержки финала Лиги чемпионов
- Из Манчестера в Лондон. Клуб АПЛ рассматривает вариант с подписанием Зинченко
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Андрей Лунин впервые стал отцом