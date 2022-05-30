Сити ввязывается в борьбу за форварда Милана

Нападающий "Милана" Рафаэль Леау не спешит продлевать контракт с клубом, несмотря на предложение от клуба, сообщает журналист Foot Mercato Санти Аун. Переговоры с агентом игрока уже ведет "Манчестер Сити".

"Горожане" начали переговоры с Жорже Мендешем несколько недель назад.

????Info : Malgré une offre de prolongation sur la table, #Milan n'est pas certain de conserver Rafael Leão ???????? cet été.



• Plusieurs clubs sont intéressés dont Man City qui a entamé des discussions il y a quelques semaines avec son agent Jorge Mendes. pic.twitter.com/bO8ZNgtSfJ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 30, 2022

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего португальца заинтересован "Реал" Мадрид.

В прошлом сезоне Рафаэль провел за "Милан" 42 матча, забил 14 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает чемпиона Италии в 50 миллионов евро.