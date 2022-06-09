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СМИ: Зинченко готов покинуть Ман Сити, чтобы играть на позиции полузащитника

Англия
(7 голосов)

"Сити" ему этого гарантировать не может

СМИ: Зинченко готов покинуть Ман Сити, чтобы играть на позиции полузащитника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Александр Зинченко всерьез рассматривает вариант ухода из "Манчестер Сити". Об этом передает 90Min.

Украинец доволен в "Сити", однако он хочет чаще играть в центре поля. Это может вынудить его сменить команду, которая даст ему гарантии постоянной игровой практики на родной позиции.

Интересно, что "горожане" довольны Зинченко и готовы даже предложить ему новый контракт. Проблема в том, что "Сити" не даст гарантий ни постоянной практики, ни смены позиции на более удобную.

Контракт Александра с чемпионом Англии действителен до 2024-го года. Ранее интерес к нему приписывали "Арсеналу" и "Вест Хэму".

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
90Min

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.06.2022 в 22:41
В Арсенал! Було б круто!
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Андрей (Odessa)
09.06.2022 в 19:44
Тільки не до Мойєса. Він уже одного українця кинув з ігровим часом.
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Tasha19
09.06.2022 в 20:02
При всій моїй величезній симпатії до Ярмоленка. Але ніхто його не кидав, ну не вивозив він повні матчі в АПЛ і програвав конкурентам. Ну не може гравець, який через 30 хвилин гри задихається на полі, грати повні матчі в АПЛ
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+1
0
Андрей (Odessa)
09.06.2022 в 23:32
А в збірній він найважливіші матчі витягував, бо йому не протистояли такі гіганти, як Бернлі, Уотфорд, Норідж, ВБА, Шеффілд, Фулем тощо?
0
0

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