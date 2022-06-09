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СМИ: Зинченко готов покинуть Ман Сити, чтобы играть на позиции полузащитника
"Сити" ему этого гарантировать не может
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Зинченко всерьез рассматривает вариант ухода из "Манчестер Сити". Об этом передает 90Min.
Украинец доволен в "Сити", однако он хочет чаще играть в центре поля. Это может вынудить его сменить команду, которая даст ему гарантии постоянной игровой практики на родной позиции.
Oleksandr Zinchenko is open to leaving #ManCity this summer if a club could offer him regular minutes in a midfield role. @ManCity are however ready to open talks over a contract extension for the player, with Zinchenko known to be happy at the club.— City Xtra (@City_Xtra) June 9, 2022
[via @GraemeBailey]
Интересно, что "горожане" довольны Зинченко и готовы даже предложить ему новый контракт. Проблема в том, что "Сити" не даст гарантий ни постоянной практики, ни смены позиции на более удобную.
Контракт Александра с чемпионом Англии действителен до 2024-го года. Ранее интерес к нему приписывали
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