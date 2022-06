СМИ: Зинченко готов покинуть Ман Сити, чтобы играть на позиции полузащитника

Александр Зинченко всерьез рассматривает вариант ухода из "Манчестер Сити". Об этом передает 90Min.

Украинец доволен в "Сити", однако он хочет чаще играть в центре поля. Это может вынудить его сменить команду, которая даст ему гарантии постоянной игровой практики на родной позиции.

Oleksandr Zinchenko is open to leaving #ManCity this summer if a club could offer him regular minutes in a midfield role. @ManCity are however ready to open talks over a contract extension for the player, with Zinchenko known to be happy at the club.



[via @GraemeBailey]