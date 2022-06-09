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Ливерпуль согласовал контракт с Нуньесом
"МЮ" сейчас не трудно опередить
Фото: twitter.com/SLBenfica
"Ливерпуль" договорился об условиях личного контракта с нападающим "Бенфики" Дарвином Нуньесом, сообщает The Athletic. Условия сделки с португальским клубом ещё прорабатываются.
Португальский клуб хочет получить в общей сложности около 100 миллионов евро.
Считается, что "Бенфика" хочет получить 80 миллионов евро сразу и еще 20 миллионов в виде бонусов.
Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Манчестер Юнайтед", но клубы не будут соревноваться, кто больше предложит.
В прошедшем сезоне 22-летний уругваец провел 41 матч, забил 34 гола и сделал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 55 миллионов евро.
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