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Ливерпуль согласовал контракт с Нуньесом

Англия
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"МЮ" сейчас не трудно опередить

Ливерпуль согласовал контракт с Нуньесом

Фото: twitter.com/SLBenfica

Новина українською

"Ливерпуль" договорился об условиях личного контракта с нападающим "Бенфики" Дарвином Нуньесом, сообщает The Athletic. Условия сделки с португальским клубом ещё прорабатываются.

Португальский клуб хочет получить в общей сложности около 100 миллионов евро.

Считается, что "Бенфика" хочет получить 80 миллионов евро сразу и еще 20 миллионов в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Манчестер Юнайтед", но клубы не будут соревноваться, кто больше предложит.

В прошедшем сезоне 22-летний уругваец провел 41 матч, забил 34 гола и сделал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 55 миллионов евро.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Дарвин Нуньес
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Источник:
theathletic.com

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