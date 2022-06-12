Одноклубник Миколенко близок к переходу в Тоттенхэм за 50 миллионов фунтов

Бразильский нападающий "Эвертона" Ришарлисон чрезвычайно интересен лондонскому "Тоттенхэму". Как сообщает издание The Telegraph, ливерпульский клуб оценивает своего лидера в 50 миллионов фунтов, и не намерен продавать его дешевле.

По информации издания, "Тоттенхэм" также может включить в трансфер полузащитника Харри Винкса, которого ранее "Эвертон" намеревался арендовать у "шпор". За "Тоттенхэм" Винкс сыграл в 19 матчах АПЛ прошлого сезона.

Ришарлисон же провел отличный сезон за "Эвертон", сыграв 30 игр, в которых он забил 10 голов и отдал 5 ассистов. Бразилец перешел в ливерпульский клуб 4 года назад из "Уотфорда" за 39.2 миллиона евро.