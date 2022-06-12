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Одноклубник Миколенко близок к переходу в Тоттенхэм за 50 миллионов фунтов

Англия
(3 голосов)

В сделку по Ришарлисону могут включить полузащитника Харри Винкса

Одноклубник Миколенко близок к переходу в Тоттенхэм за 50 миллионов фунтов

Фото: US Patada indie

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский нападающий "Эвертона" Ришарлисон чрезвычайно интересен лондонскому "Тоттенхэму". Как сообщает издание The Telegraph, ливерпульский клуб оценивает своего лидера в 50 миллионов фунтов, и не намерен продавать его дешевле.

По информации издания, "Тоттенхэм" также может включить в трансфер полузащитника Харри Винкса, которого ранее "Эвертон" намеревался арендовать у "шпор". За "Тоттенхэм" Винкс сыграл в 19 матчах АПЛ прошлого сезона.

Ришарлисон же провел отличный сезон за "Эвертон", сыграв 30 игр, в которых он забил 10 голов и отдал 5 ассистов. Бразилец перешел в ливерпульский клуб 4 года назад из "Уотфорда" за 39.2 миллиона евро.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Ришарлисон Харри Уинкс
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Комментарии (1)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
12.06.2022 в 22:36
Очень по адресу, петушарлисон ...
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