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Одноклубник Миколенко близок к переходу в Тоттенхэм за 50 миллионов фунтов
В сделку по Ришарлисону могут включить полузащитника Харри Винкса
Фото: US Patada indie
Бразильский нападающий "Эвертона" Ришарлисон чрезвычайно интересен лондонскому "Тоттенхэму". Как сообщает издание The Telegraph, ливерпульский клуб оценивает своего лидера в 50 миллионов фунтов, и не намерен продавать его дешевле.
По информации издания, "Тоттенхэм" также может включить в трансфер полузащитника Харри Винкса, которого ранее "Эвертон" намеревался арендовать у "шпор". За "Тоттенхэм" Винкс сыграл в 19 матчах АПЛ прошлого сезона.
Ришарлисон же провел отличный сезон за "Эвертон", сыграв 30 игр, в которых он забил 10 голов и отдал 5 ассистов. Бразилец перешел в ливерпульский клуб 4 года назад из "Уотфорда" за 39.2 миллиона евро.
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