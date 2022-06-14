Экс-капитан Манчестер Сити возглавил клуб АПЛ, понизившийся в классе

Легендарный футболист "Манчестер Сити" Венсан Компани возглавил "Бернли". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Детали сделки с 36-летним бельгийцем не разглашаются. 25 мая Компани был уволен из "Андерлехта", в штабе которого провел три года. Под его руководством команда заняла 3-е место в чемпионате Бельгии, а также дошла до финала Кубка страны.

"Футбольный клуб "Бернли" - поистине историческая английская команда, и для меня большая честь быть назначенным главным тренером этого клуба. Я предвкушаю предстоящее испытание. С нетерпением жду возможности поработать с игроками и создать позитивную, яркую команду, которая будет радовать наших болельщиков. Я был впечатлён видением руководства клуба, которое совпадает с моим собственным, и я с нетерпением жду возможности сыграть свою роль, когда мы вступим в важный сезон", - цитирует Компани официальный сайт клуба.

По итогам минувшего сезона "Бернли" вылетел из АПЛ в Чемпионшип. Напомним, что Компани долгое время провел в Англии в качестве футболиста, защищая цвета "Манчестер Сити". За 11 лет в клубе он выиграл 12 трофеев.