Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-капитан Манчестер Сити возглавил клуб АПЛ, понизившийся в классе
Основная задача тренера в клубе очевидна
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист "Манчестер Сити" Венсан Компани возглавил "Бернли". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Детали сделки с 36-летним бельгийцем не разглашаются. 25 мая Компани был уволен из "Андерлехта", в штабе которого провел три года. Под его руководством команда заняла 3-е место в чемпионате Бельгии, а также дошла до финала Кубка страны.
"Футбольный клуб "Бернли" - поистине историческая английская команда, и для меня большая честь быть назначенным главным тренером этого клуба. Я предвкушаю предстоящее испытание. С нетерпением жду возможности поработать с игроками и создать позитивную, яркую команду, которая будет радовать наших болельщиков.
Я был впечатлён видением руководства клуба, которое совпадает с моим собственным, и я с нетерпением жду возможности сыграть свою роль, когда мы вступим в важный сезон", - цитирует Компани официальный сайт клуба.
По итогам минувшего сезона "Бернли" вылетел из АПЛ в Чемпионшип. Напомним, что Компани долгое время провел в Англии в качестве футболиста, защищая цвета "Манчестер Сити". За 11 лет в клубе он выиграл 12 трофеев.
We are delighted to confirm the appointment of Vincent Kompany as first-team manager.— Burnley FC (@BurnleyOfficial) June 14, 2022
Welcome to Burnley, @vincentkompany! ????#WelcomeKompany | #UTC
Популярное сейчас
- В российских Клинцах произошел взрыв возле воинской части. В городе возникла паника
- В Испании прокомментировали информацию про интерес Барселоны к Зинченко
- Изменения в правилах, кризис Франции, крутой трансфер Ливерпуля. Главные новости за 13 июня
- Официально: форвард Бенфики переходит в английский Ливерпуль
- Почти довел до скандала. Макс Корж все-таки отменил свои выступления в оркостане. ФОТО
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество