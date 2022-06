Экс-капитан Манчестер Сити возглавил клуб АПЛ, понизившийся в классе

Легендарный футболист "Манчестер Сити" Венсан Компани возглавил "Бернли". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Детали сделки с 36-летним бельгийцем не разглашаются. 25 мая Компани был уволен из "Андерлехта", в штабе которого провел три года. Под его руководством команда заняла 3-е место в чемпионате Бельгии, а также дошла до финала Кубка страны.

По итогам минувшего сезона "Бернли" вылетел из АПЛ в Чемпионшип. Напомним, что Компани долгое время провел в Англии в качестве футболиста, защищая цвета "Манчестер Сити". За 11 лет в клубе он выиграл 12 трофеев.

We are delighted to confirm the appointment of Vincent Kompany as first-team manager.



