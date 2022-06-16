Мане достиг полной устной договоренности по контракту с Баварией

Cага с переходом вингера "Ливерпуля" Садио Мане в состояние мюнхенской "Баварии" близится к своему логическому концу. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации итальянского инсайдера, сенегалец и немецкий клуб достигли полной устной договоренности по поводу будущего контракта. Соглашение будет рассчитано на три сезона. Руководство "мерсисайдцев" знает о ясном намерении 30-летнего игрока покинуть команду и в ближайшее время переход будет оформлен.

В свою очередь немецкое издание Bild пишет, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп также дал "зеленый свет" на трансфер Садио в состояние мюнхенцев.

"Бавария" направит в Ливерпуль третье предложение с суммой трансфера в 40 млн. евро + бонусы.