  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Салихамиджич опроверг слухи о трансфере Роналду в Баварию
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Салихамиджич опроверг слухи о трансфере Роналду в Баварию

Англия
(1 голосов)

"Бавария" столько игроками не платит

Салихамиджич опроверг слухи о трансфере Роналду в Баварию

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вряд ли присоединится к "Баварии". Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич опроверг слухи о возможном трансфере португальца.

"Криштиану Роналду – топ-футболист с выдающейся карьерой. Но в циркулирующих слухах правды нет", – приводит слова Салихамиджича журналист Флориан Плеттенберг.

Кандидатура португальца якобы рассматривалась руководством "Баварии", в случае ухода Роберта Левандовского.

Напомним, что Роберт намеревается покинуть клуб. Главный претендент на 33-летнего форварда – "Барселона".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Хасан Салихамиджич Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде