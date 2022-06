Салихамиджич опроверг слухи о трансфере Роналду в Баварию

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вряд ли присоединится к "Баварии". Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич опроверг слухи о возможном трансфере португальца.

"Криштиану Роналду – топ-футболист с выдающейся карьерой. Но в циркулирующих слухах правды нет", – приводит слова Салихамиджича журналист Флориан Плеттенберг.

