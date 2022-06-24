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Салихамиджич опроверг слухи о трансфере Роналду в Баварию
"Бавария" столько игроками не платит
Фото: twitter.com/ManUtd
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вряд ли присоединится к "Баварии". Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич опроверг слухи о возможном трансфере португальца.
"Криштиану Роналду – топ-футболист с выдающейся карьерой. Но в циркулирующих слухах правды нет", – приводит слова Салихамиджича журналист Флориан Плеттенберг.
❗️News #Ronaldo: Due to the rumors Hasan Salihamidzic told us exclusively for Sky: "Cristiano Ronaldo is a top player with an outstanding career. However, the rumor that is circulating is a rumor that has no truth in it." @SkySportDE @Sky_Marc @Cristiano #TransferUpdate????????????— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 24, 2022
Кандидатура португальца якобы рассматривалась руководством "Баварии", в случае ухода Роберта Левандовского.
Напомним, что Роберт намеревается покинуть клуб. Главный претендент на 33-летнего форварда – "Барселона".
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